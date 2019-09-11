Назначен новый начальник калужской Росгвардии

Полковник полиции Игорь Анатольевич Абашкин (на фото) назначен на должность начальника управления Росгвардии по Калужской области. В среду, 11 сентября, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Абашкину 49 лет, он родился в азербайджанском Сумгаите. В 2005 году окончил Белгородскую сельскохозяйственную академию, в 2014 году - Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

В правоохранительных органах с 1992 года. Прошёл должности от милиционера патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Белгородского района Белгородской области до начальника вневедомственной охраны.

В 2016 году с образованием Федеральной службы войск национальной гвардии РФ назначен на должность начальника управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области.