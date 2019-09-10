10.09.2019 21:30 279 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

В среду, 11 сентября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».

Обзор недели

От редакции.

Предрассудок — считать капитана Лебядкина лишь персонажем «Бесов» Достоевского. Великий графоман жив. Живее Ленина и Цоя. Один из его аватаров и будет вести эту колонку.

Игорь Лебядкин, отставной капитан.

Главное событие минувшей недели — обмен пленными между Россией и Украиной: 35 на 35. Разобраться в его скрытых механизмах у маленького человека, даже если это отставной капитан, нет никаких шансов. Но обмен этот — важный символ. Партия мира — с обеих сторон — начинает одолевать партию войны. Да и просто радостно, что 70 человек вернулись по домам из не очень комфортных мест.

«Выборы, выборы…». Единый день голосования прошёл в воскресенье, 8 сентября. 16 регионов выбирали своих глав (калужанам предстоит это сделать через год). Во всех случаях победили представители власти — губернаторы или их врио. А вот у партии власти дела не очень: «Единая Россия» получила менее 50% в заксобраниях трёх регионов и проиграла ЛДПР и КПРФ в Хабаровском крае. А кандидаты от «ЕР» в Мосгордуму своей партийности не афишировали — шли как самовыдвиженцы и получили-таки большинство голосов. Впрочем, с учётом явки избирателей — 21,7% — это не то чтобы и большинство.

Страстный накал столичной предвыборной кампании завершился историей нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову. Не чужой для нас человек: в 90-е избиралась в Госдуму от Калужской области. В ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом пострадавшей в элитном подмосковном посёлке, ударил её несколько раз электрошокером и скрылся, говорилось в первых сообщениях об инциденте. Тень подозрения резонно пала на распоясавшихся оппозиционеров. Но полиция задержала не электорального агрессора, а мирного и аполитичного мигранта. Хотя и голодного. И нет даже намёков, что он мог быть завербован какой-нибудь террористической организацией, запрещённой в РФ. ­«Подозреваемый забрался в дом, чтобы найти какую-нибудь еду. Он из Казахстана. Обнаружен в лесу, в шалаше». А потом так и вовсе: «В шалаше найдены фаллоимитаторы». На фото — изящный восточный молодой мужчина. По слухам — участник проходивших в посёлке элитных гей-тусовок. В общем, скука и разочарование. Вместо политического детектива — любовная лирика.

А у нас в Калуге в острой фазе другая российская беда — дороги. Генподрядчик повёл себя не по-товарищески, написав пренеприятную кляузу федеральным силовикам. И всё это, по выражению едва ли не главного в сюжете ответственного товарища, — «грязная пропаганда». Но подробности придорожных разборок — в специальных материалах этого номера. А я в автосервис — чинить подвеску.

Мораль: зачем нужна дорога, если она не ведёт к бюджетам?!

Личный взгляд

Чем запомнилась прошедшая неделя экологу и ландшафтному дизайнеру Людмиле ДОРОФЕЕВОЙ.

1. Город окрасился в грязно-коричневый цвет.

Сотни больных и безграмотно обрезанных деревьев напоминают пожухлые после 1 сентября букеты. Печальное зрелище. Погибшая аллея красивейших лиственниц на улице Гагарина стоит сухим частоколом. Жаль, что за грохотом уличного движения никто не слышит аппетитного хруста насекомых, доедающих наши деревья. Осень в Калуге уже не будет блистать левитановской палитрой…

2. Похищение туи.

Прекрасное режет глаза некоторым жителям города. На улице Кирова возле одного кафе появилась красивая композиция — деревянные кашпо с хвойниками и удобная скамейка. Ночью 3 сентября группа студентов известного института разрушила эту красоту и похитила одно из растений. Благодаря многочисленным камерам видеонаблюдения и соцсетям вандалов удалось найти за два дня. Они покаялись, вернули дерево, но осадок, как говорится, остался. Вопросы, зачем и почему, что движет горожанами, уничтожающими свой город, остаются открытыми.

3. Кирова никогда не спит.

Трэш, ежедневно происходящий на улице Кирова, зашкаливает. С утра и до обеда унылые пробки из городского транспорта и легковых машин. А после обеда и до поздней ночи начинается Чикаго… Ревущие каждые 10–15 минут авто и мотоциклы, грохот странной музыки, способный довести любого пешехода до инфаркта. Не хватает только стрельбы, фейерверков и файер-шоу. Закон и порядок испуганно молчат.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

Эта неделя в истории была поистине библио­течной. В регионе в разные годы открылись следую­щие библиотеки.

14 сентября. 10 лет назад (2009) в администрации губернатора Калужской области открылась «Губернаторская библиотека» — отдел Калужской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского.

15 сентября. 105 лет назад (1914) в Малоярославце открылась земская библиотека, а 70 лет назад (1949) в Людиново открылась детская библиотека.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!