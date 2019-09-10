Горожанам показали исчезающую Калугу

В воскресенье, 8 сентября, в Калуге на улице Рылеева прошла необычная выставка. Прямо на заборе художники-любители вывесили картины с улочками, домами, живописными калужскими двориками.
Стать участником выставки мог любой желающий. Для этого достаточно было в день выставки принести свою работу.
Художники отмечали, что им очень нравится рисовать Воскресенскую, Смоленскую, Достоевского.
Работы школьницы Сони Киселёвой.
Таким образом калужане хотели привлечь внимание к проблеме сохранения исторического наследия.
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