Горожанам показали исчезающую Калугу

Фото автора и «Том Сойер Фест в Калуге».

В воскресенье, 8 сентября, в Калуге на улице Рылеева прошла необычная выставка. Прямо на заборе художники-любители вывесили картины с улочками, домами, живописными калужскими двориками.

Стать участником выставки мог любой желающий. Для этого достаточно было в день выставки принести свою работу.

Художники отмечали, что им очень нравится рисовать Воскресенскую, Смоленскую, Достоевского.



Работы школьницы Сони Киселёвой.

Таким образом калужане хотели привлечь внимание к проблеме сохранения исторического наследия.