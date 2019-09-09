Помидоры в молочной плёнке и экзотическая малина: каким урожаем похвастались огородники

Необычный подход к созданию работ оценили гости выставки.
Садоводы и огородники похвастались урожаем. Калужская областная организация Всероссийского общества инвалидов провела выставку «Дары природы». Садоводы и огородники нестандартно подошли к созданию своих экспозиций. В итоге картофель превратился в старика, закидывающего невод, цветы — в медведя, а капуста — в колобка.
Метровая грядка
Обычно огородникам есть, где разгуляться. Ведь минимальная площадь участка — 4–5 соток. А у Елизаветы РУДКОВСКОЙ для воплощения всех содово-цветочных фантазий есть лишь одна грядка у дома в Воротынске.
— Она метр шириной и всего несколько метров длиной, — рассказывает пенсионерка. — Я всю жизнь прожила на юге Азербайджана, где только асфальт и пески. Конечно, в таких условиях ничего не вырастишь, всё время жара. В Калугу попала зрелым человеком, пенсионеркой. Эта грядочка для меня, как бальзам на душу.
Несмотря на мизерную площадь, Елизавета Николаевна собирает прекрасный урожай овощей, выращивает цветы. А в этом году у неё появились непривычные жёлтые кабачки.
— На моей грядке дружно уживаются кабачки и баклажаны, болгарский перец и помидоры, фасоль, морковь, огурцы, мята, эстрагон, укроп, кинза, сельдерей. Нашлось место и цветам: пионам, флоксам, лилейникам, василькам, ромашкам. Перед посадкой растений вношу немного перепревшего навоза, а больше ничем не подкармливаю.
Елизавета РУДКОВСКАЯ собирает урожай всего с одной грядки.
Молоко для томатов
Садоводы, огородники и цветоводы отмечают, что этот сезон был экстремальным — зной резко сменился дождями, растения не всегда успевали приспосабливаться к погоде.
— Дожди были затяжные, но я не могу обидеться на погоду, — рассказывает огородница Тамара НАБИРКИНА. — Очень много яблок и груш. Патиссонов было полно. Капуста прекрасная, свёкла огромная. В принципе, уродилось всё. Даже помидоры такую погоду вынесли. Но листву я обрезала, так как она начала желтеть. В нашем районе у многих томаты стали чернеть, плоды опадать. Для меня было важно остановить заболеваемость помидоров, для этого я прочла много литературы. Мне понравился такой способ борьбы с фитофторозом: литр молока развести в ведре воды, добавить 4 столовые ложки соли. Этим раствором опрыскивать помидоры. В итоге они стоят, как в защитной плёнке. После этого томаты не болели. Гости приехали с Украины, привезли нам пачку перца «светофор». Плоды оправдали своё название: выросли красные, жёлтые и зелёные.
Тамара НАБИРКИНА — постоянная участница выставки.
Урожай томатов получился отменным.
Все в сад!
У Александры ДАНИЛОВОЙ в Канищево прекрасный сад, в котором, помимо плодовых деревьев и кустарников, растут ягоды, овощи и цветы.
— Яблок в этом году в нашем краю мало, — рассказывает Александра Фёдоровна. — Зато груши на любой вкус. У меня сорта «августовская роса», «велеса», «курнаковская». А ещё растут ежевика, малина, облепиха, красная и чёрная рябина, калина. Кстати, из рябины можно морсы делать, закрывать соки. А из облепихи я варила варенье с грецким орехом. Оно получилось такое вкусное, что просто пальчики оближешь. Готовлю варенье на глазок, как говорится, сколько схватишь. Единственное — орехи разрезаю на четыре части. Малина в моём саду до сих пор есть. Конечно, летние сорта уже отошли, но им на смену пришли ремонтантные.
Каждый год на выставку пенсионерка приносит головку лука-анзура. Он привлекает внимание тем, что по внешнему виду больше похож на гигантский чеснок.
— Я его использую как декоративное растение. Лук так чудесно цветёт! На участке ещё ничего нет, снег только сошёл, и вдруг — листва анзура. Листья крупные, сочные, их можно есть. Позже лук выгоняет стрелку и появляются фиолетовые, яркие шапки цветов.
У Александры ДАНИЛОВОЙ растения плодоносят до морозов.
Декоративный лук-анзур выращивается как цветок.
Травяная диета
Стенд Николая ГОРЕЛОВА также оказался в центре внимания гостей и участников выставки. Ведь он представил не только виноград, томаты, перцы, но и непривычную пока ещё для нашей полосы ягоду — тибетскую малину. Садовод рассказывает, что сажает её для внуков.
— Тибетская малина начинает плодоносить в конце июня, ягоды висят до самых морозов. Но плодоношение необильное, — отмечает Николай Егорович.
Участок пенсионера довольно большой — 12 соток, но используется только половина.
— Томатов в этом году у меня очень много. На сегодняшний день собрал 230 кг. От фитофторы растения обрабатываю достаточно слабым раствором бордосской жидкости. Перцев выросло видимо-невидимо. Причём все сорта очень хорошо проявили себя: и «гигант», и «красный бык», и остальные. Виноград у меня — «изабелла», неприхотливый, неукрывной сорт. Никаких удобрений на участок не вношу. Только траву сваливаю в компостную кучу — закром поделен на две части — одну часть засыпаю, прошлогоднюю траву использую.
Николай ГОРЕЛОВ выращивает овощи, ягоды и фрукты на 12 сотках.
Безграничное творчество
Александра ГРАФ, председатель Калужской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов:
— Основные участники нашей выставки — ветераны, которые из года в год радуют нас результатами своего труда — замечательными плодами с собственных огородов. В этот раз было представлено много оригинальных работ. Например, Зинаида Васина сделала картину из семян. А её дочь из стружки смастерила лису с колобком. Садоводы и огородники всегда с юмором подходят к своим работам. Можно бесконечно рассказывать о каждом. В основном они пожилые, некоторым уже за 80 лет. Это люди с ограниченными физическими возможностями, а творческие фантазии у них безграничны. Хотелось бы, чтобы на выставку приходили, любовались замечательными экспонатами, чтобы с каждым годом было как можно больше участников, чтобы они привносили свою частичку тепла, души и радовали нас урожаем. Для участников выставка — это общение, они обмениваются семенами, делятся секретами хороших урожаев.
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