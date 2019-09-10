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Бизнес становится ближе к народу. Компания из Москвы меняет правила игры в ритейле

10.09.2019 08:55 0 738
Бизнес становится ближе к народу. Компания из Москвы меняет правила игры в ритейле

Вести бизнес по-новому стал оптовый поставщик детских товаров — компания OPT-TOYS. Вместо традиционной схемы «купить дешевле и продать дороже» предприниматели из Москвы стали выстраивать прямые каналы поставок продукции от производителя к потребителю. Что примечательно, с партнерами они бесплатно делятся наработками и помогают развивать розничный бизнес.

Традиционный путь от фабрики до потребителя

В классической схеме ведения бизнеса, прежде чем попасть на прилавок магазина, товар проходит через руки цепочки посредников. Крупный оптовик может выкупать до 100% товара, который производитель поставляет в регион. Потом идут мелкооптовые базы. И только в конце розничный магазин.

Каждый посредник делает наценку. Она состоит из: доставки товара, его перегрузки, складирования, налогов, зарплаты сотрудников, прочих расходов и, конечно, прибыли оптовика. Итоговый размер наценки до конца статьи придержим в интриге.

Когда посредников исключают

Производители предпочитают работать с крупными оптовиками. Это проще и выгоднее. При мелких поставках приходится много времени уделять доставке, делопроизводству и не только. Несмотря на то, что компании продолжают работать по-старому, логистика сильно шагнула вперед.

Команда OPT-TOYS пользуется этим и организует доставку товаров с фабрик китайских производителей по всей территории России и СНГ. Объем поставок от килограмма до контейнера, а если нужно и не одного. С доставкой понятно. Но все знают, что из Китая порой присылают откровенный хлам. Как быть с качеством?

Предприниматели уже создали большой каталог проверенных детских товаров. Они организовали собственную службу контроля за качеством продукции. Сначала специалисты инспектируют фабрику производителя. Когда заказ готов, проверяют его перед отправкой. Для согласования с заказчиком готовят фото или видеоотчет. Работают, кстати, не только с крупными компаниями.

Бизнес становится ближе к народу

Чтобы стать партнером OPT-TOYS, достаточно сделать минимальный заказ от 15 000 рублей. Для тех, кто только хочет начать свое дело, есть специальное предложение — бесплатная консультация по открытию фирмы и расчетного счета. Но это не самое главное.

Поставщики организовали собственный отдел рекламы и продвижения. Владельцы розничных или онлайн-магазинов, как обычно, заказывают товар. На определенных объемах оборота им становятся доступны бесплатные опции: создание сайта, seo-продвижение, настройка контекстной рекламы и т.д. Предпринимателю остается решать операционные задачи — как на наемной работе, только уже в своем бизнесе.

Где лежат деньги

Пока продукция проходит через цепочку посредников, ее цена вырастает в разы. При прямых поставках вся прибыль достается розничному магазину. В каталоге OPT-TOYS есть товары, которые можно продавать с наценкой 300-400% даже при цене чуть ниже рыночной. Всегда пользуются спросом: пижамы кигуруми, волчки Beyblade, слаймы, куклы LOL и т.д. Но в торговле, как и в других бизнесах, важно следить за трендами. 

В преддверии 1 сентября ритейлеры заказывали оптом детскую одежду и хорошо заработали. Теперь готовятся к Новому Году и предновогодним праздникам: заказывают оптом мягкие игрушки и другие сувениры на подарок.

С появлением таких компаний, как OPT-TOYS, у предпринимателей появляется выбор: оставаться звеном в цепочке поставок или работать напрямую с производителями.


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Тэги: общество бизнес peклама
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