Продуктовый паёк пенсионера и презервативы в саду: в Калуге открылась юбилейная выставка

В среду, 4 сентября, в Калуге открылась юбилейная, 25 выставка «Дары сада, огорода и личного подворья». В неё участвуют настоящие асы садово-огородного дела.
Выставка интересна тем, что здесь можно не только посмотреть, какие диковинки выращивают жители нашей области, но и приобрести понравившееся растения, получить консультацию.
А посмотреть действительно есть на что – помидоры всевозможных цветов, форм и оттенков, цветы, арбузы, дыни, виноград. А ещё и экзоты – пепино, ангурия, люффа. Впервые на выставке овощевод Игорь ДУНИЧЕВ представил якон.
Южноамериканское растение якон.
В свежем виде люффу едят, а затем из неё делают мочалки.
Нина АКСЮТИНА специально для выставки создала композицию «Продуктовый паёк пенсионера».
- Здесь всего по чуть-чуть – редиска, огурцы, помидоры, черноплодная рябина и зелень, - рассказывает калужанка.
Ксения ПАВЛОВА, Екатерина ДЁМИНА, Валентина РЫЖИКОВА, Галина САФРОНОВА. Эти участницы в шутку называют себя самыми юными. Малолетним узницам фашистских концлагерей за 80, но они не представляют свою жизнь без ухода за растениями.
- Мы активные бабушки, у нас есть желание что-то делать, общаться, стараться, чтобы было лучше! - рассказывает Ксения ПАВЛОВА. – Наша жизнь прошла на земле. Мы уже не сможем жить по-другому.
Самый взрослый участник выставки - знаменитый садовод Владимир МОРОЗОВ. В свои 88 лет он увлёкся выращиванием винограда.
В рамках выставки проходят лекции.
Так, в день открытия о том, как выбирать плодово-ягодные культуры, рассказал Сергей ЕСИЧЕВ, а как прививать деревья - Максим БУБИЧ.
Максим БУБИЧ показал прививку «улучшенная копулировка».
- Самая хорошая обвязка для прививки, как это не странно и не смешно, - презерватив. Подойдут шарики, тонкий кусок резины, полиэтиленовая плёнка, пакеты – то, что удобно, то и используйте, - советовал во время лекции Максим Михайлович.
Бубич вывел новый сорт яблок и назвал их «калужанка».
Выставка в Городском досуговом центре на Пухова, 52 продлится до 6 сентября. 5 сентября в 13.00 консультацию по выращиванию овощных культур проведёт овощевод-сортоиспытатель Игорь Дуничев.
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