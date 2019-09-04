В страйкбол играют настоящие мужчины

04.09.2019 10:40 716

Страйкбол – это та самая золотая середина между детскими играми в «войнушку» и взрослыми серьезными видами спорта. И с каждым годом все больше людей начинают интересоваться приводами и их тюнингом, а такие понятия, как хоп-ап, «грингаз» и выхлоп для них становятся просто священными. С чем же связана растущая популярность страйкбола?

За пределами монитора

Страйкбол – это абсолютно реальная игра с уклоном в военную тематику. Конечно, страйкболисты проводят много времени в интернете, изучают информацию о правилах игр, об улучшении оружия (так называемый тюнинг), о нюансах, связанных с тем или иным автоматом и пистолетом. Однако, самое интересное проходит на настоящем, а не виртуальном, игровом поле. Все ощущения полностью реальны, воздух просто пропитывается азартом. Все, как в реальной жизни – никаких тебе чит-кодов, возможностей сохраниться, переиграть или поставить игру на паузу. А главное, любое принятое решение может привести команду как к победе, так и к поражению.

Реконструкция

Есть в страйкболе еще и тематическое ответвление. Так называемая реконструкция исторических сражений. Тут правила еще строже – начинаются они от требований к амуниции, а заканчиваются сценариями, которых очень важно придерживаться. И если идет реконструкция боя Великой Отечественной войны, например, там точно не место, например, страйкбольным пистолетам «беретте 92» или «глоку 17». А ведь сражений в истории человечества было невероятное количество. Взять ту же гражданскую войну в Америке – важно понимать, что солдаты Конфедерации проиграли, например. Однако, даже если общий исход известен, в сценарии могут допускаться какие-то частности. А человеческий мозг так устроен, что активнее всего он работает, когда вокруг множество ограничений. В магазине Аirsoftsports, который специализируется на страйкбольном оружии и амуниции, уверены, что чем больше правил, чем они сложнее, тем интереснее играть.

А дальше – доработать напильником

Не оставляет страйкбол в стороне и тех, кто любит работать руками. Ведь Россия – это страна «кулибиных», которых хлебом не корми – дай только что-нибудь улучшить, модернизировать, доработать. И страйкбол предоставляет огромное поле для творческого вмешательства. Более того, компании, которые выпускают страйкбольное оружие, всячески поддерживают любителей превращать штампованные модели во что-нибудь аутентичное. Именно для них выпускаются многочисленные киты – наборы для улучшения качеств приводов. Кто-то увеличивает скорострельность, кто-то – кучность, кому-то важнее прицельная дальность… Перечислять можно долго, улучшать – тоже. Главное, не выходить за определенные рамки. Например, во время игры в помещении скорость вылета шарика из ствола не должна превышать 120 м/с – чтобы не травмировать других игроков.

Роли

С одной стороны, страйкбол – это командная игра. Но с другой, у каждого участника команды есть своя роль, которая определяется его характером и физической подготовкой. Физически сильный и выносливый рубаха-парень может повесить на себя пулемет М249 и остановить команду противника продолжительной очередью (особенно приятно, когда в запасе 5000 шаров). Тот же, кому по душе затаиться и ждать, прекрасно подойдет на роль снайпера. Кстати, нередко именно терпеливое и долгое ожидание снайпера в засаде приносит победу команде. По статистике все того же Аirsoftsports, начинающие игроки чаще приобретают автоматы и пистолеты. Тогда как опытные игроки делают выбор в пользу более индивидуального «ролевого» оружия – снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы и т.д.

И вашим, и нашим

Так и получается, что страйкбол – это во-первых, полноценный вид спорта. Не стоит недооценивать физические нагрузки, которым подвергаются участники во время игр. А во-вторых – это настоящее хобби, которое занимает много времени и сил, но возвращается с лихвой совершенно непередаваемыми эмоциями!