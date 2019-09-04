Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 04 сентября
$ 66.91 0.28
73.20 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Калужанка обвиняет Петросяна в плагиате

04.09.2019 09:16 16 3046 Елена Французова, Фото: скриншот с Youtube.
Калужанка обвиняет Петросяна в плагиате

Калужанка Лидия Романова-Жуковец утверждает, что известный юморист Евгений Петросян выдал её стих за свой. Он зачитал его 31 августа в передаче «Юмор, юмор, юмор» на телеканале «Россия 1» без разрешения Лидии и без упоминания её авторства.

- У меня есть авторские права на этот стих, - пишет поэтесса.

Ещё в 2012 году она опубликовала своё произведение на сайте «Хохмодром», в итоге стих разошёлся по сети в виде многочисленных мемов и репостов.

Как со страху дала маху

В лифт вошла, за мной мужик
Вслед успел вломиться,
Встал напротив и глядит
Как маньяк-убийца.

Я со страху замерла
Но не растерялась,
Словом - маху не дала
Резво защищалась.

Говорю - послушай ты
Если только тронешь,
То тебя мои кенты
Здесь и похоронят!

У меня в кармане ствол
Пристрелю в два счета!
Стой не рыпайся козел
Коли жить охота!!!

Я крутая и меня
Вся округа знает!
На районе вся братва
За меня бухает !!!

Вор в законе мне общак
Доверяет смело!
Так что понял ты вахлак
С кем имеешь дело?!!!

Лучше сразу выходи
Олух беспонтовый!!!
Он ответил... - Гранд мерси!
Я - ваш участковый.

Поэтесса готовит иск к Петросяну о нарушении авторских прав.

- Я звонила концертному директору артиста, объяснила ситуацию, - рассказала нам Лидия в среду, 4 сентября. - После этого мне звонил Евгений Петросян, извинялся, сказал, что редакторы сайта не нашли автора стихотворения. Он дал мне три телефона редакторов, предложил с ними уладить эту ситуацию. Три дня звонила по этим номерам, но никто так и не взял трубку. После этого решила рассказать о случившемся в интернете.

Мы будем следить за развитием событий.

Уважаемые читатели, а какие передачи вы смотрите по ТВ? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Елена Французова 
Фото: скриншот с Youtube.
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Продуктовый паёк пенсионера и презервативы в саду: в Калуге открылась юбилейная выставка 04.09.2019 15:42

Ремонт Каменного моста опять отложили 03.09.2019 16:28

Калужским школам не хватает мебели 03.09.2019 15:25

Калуга рискует остаться без нового детского сада 03.09.2019 15:01

Жителей Юхнова напугала клумба в виде фашистской свастики 03.09.2019 11:21

Народные новости
402 7
pozor
326 7
Политический гурман
3300 5
pandemonium

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 16 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 07 сентября, 10:40
Натальин день
п. Полотняный Завод, музей
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 08 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 08 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

UglyDolls. Куклы с характером
Angry Birds 2 в кино
Команда мечты
Король Лев
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Вчера 15:31
Новости компаний

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк Вчера 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.