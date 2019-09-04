Калужанка обвиняет Петросяна в плагиате

Калужанка Лидия Романова-Жуковец утверждает, что известный юморист Евгений Петросян выдал её стих за свой. Он зачитал его 31 августа в передаче «Юмор, юмор, юмор» на телеканале «Россия 1» без разрешения Лидии и без упоминания её авторства.
- У меня есть авторские права на этот стих, - пишет поэтесса.
Ещё в 2012 году она опубликовала своё произведение на сайте «Хохмодром», в итоге стих разошёлся по сети в виде многочисленных мемов и репостов.
Поэтесса готовит иск к Петросяну о нарушении авторских прав.
- Я звонила концертному директору артиста, объяснила ситуацию, - рассказала нам Лидия в среду, 4 сентября. - После этого мне звонил Евгений Петросян, извинялся, сказал, что редакторы сайта не нашли автора стихотворения. Он дал мне три телефона редакторов, предложил с ними уладить эту ситуацию. Три дня звонила по этим номерам, но никто так и не взял трубку. После этого решила рассказать о случившемся в интернете.
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