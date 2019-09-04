Калужанка обвиняет Петросяна в плагиате

Калужанка Лидия Романова-Жуковец утверждает, что известный юморист Евгений Петросян выдал её стих за свой. Он зачитал его 31 августа в передаче «Юмор, юмор, юмор» на телеканале «Россия 1» без разрешения Лидии и без упоминания её авторства.

- У меня есть авторские права на этот стих, - пишет поэтесса.

Ещё в 2012 году она опубликовала своё произведение на сайте «Хохмодром», в итоге стих разошёлся по сети в виде многочисленных мемов и репостов.

Как со страху дала маху



В лифт вошла, за мной мужик

Вслед успел вломиться,

Встал напротив и глядит

Как маньяк-убийца.



Я со страху замерла

Но не растерялась,

Словом - маху не дала

Резво защищалась.



Говорю - послушай ты

Если только тронешь,

То тебя мои кенты

Здесь и похоронят!



У меня в кармане ствол

Пристрелю в два счета!

Стой не рыпайся козел

Коли жить охота!!!



Я крутая и меня

Вся округа знает!

На районе вся братва

За меня бухает !!!



Вор в законе мне общак

Доверяет смело!

Так что понял ты вахлак

С кем имеешь дело?!!!



Лучше сразу выходи

Олух беспонтовый!!!

Он ответил... - Гранд мерси!

Я - ваш участковый.

Поэтесса готовит иск к Петросяну о нарушении авторских прав.

- Я звонила концертному директору артиста, объяснила ситуацию, - рассказала нам Лидия в среду, 4 сентября. - После этого мне звонил Евгений Петросян, извинялся, сказал, что редакторы сайта не нашли автора стихотворения. Он дал мне три телефона редакторов, предложил с ними уладить эту ситуацию. Три дня звонила по этим номерам, но никто так и не взял трубку. После этого решила рассказать о случившемся в интернете.

Мы будем следить за развитием событий.

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