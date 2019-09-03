Жителей Юхнова напугала клумба в виде фашистской свастики

В понедельник, 2 сентября, в социальные сети выложили фото клумбы у ФОКа в Юхнове. Своими очертаниями она напоминала нацистскую свастику. Фотография вызвала негодование жителей.

- Что-то даже не верится. Надеюсь, это фотошоп и чья-то неумная шутка. Иначе тут полиция должна жестко отреагировать! – писал Андрей Малахов.

- Кто причастен к этому сооружению, либо в школе плохо учился, либо не гражданин нашей страны. Куда смотрели люди, которые согласовывали проект? – возмущалась Галина Куликова.

В районной администрации нам сообщили, что у ФОКа делают не клумбу, а готовятся установить детскую площадку. Для неё разметили территорию, эта разметка и напомнила жителям запрещенный символ.