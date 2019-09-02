Пять человек пострадали в ночной аварии

Ночью в воскресенье, 31 августа, в Ульяновском районе лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Фольксваген». Авария произошла в районе села Дудоровский.

По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в «Шкоду».

Травмы в ДТП получили пять человек: 22-летний водитель «Шкоды», водитель «Фольксвагена», а также трое его пассажиров 19, 32 и 50 лет.

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