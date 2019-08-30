10 лучших молодых людей Калуги: в преддверии Дня города их портретами украсили город

К украшении города к его дню рождения в этом году добавился один новаторский штрих. Впервые улицы Калуги украсили не только традиционными баннерами и растяжками, но ещё и постерами с портретами 10 молодых, талантливых калужан, которые добились успеха в своей профессии. Фотопроект называется «С каждым годом всё моложе!» Его участниками стали спортсмены, педагоги, представители творческих профессий.

— Идея проекта родилась ещё полгода назад, — говорит один из его авторов, руководитель коммуникационного агентства PROSPECTR Ирина БУТРОВА. — Сначала появился слоган: «С каждым годом всё моложе!» Мы поняли, что в Калуге есть молодые, талантливые люди, которыми мы можем гордиться и своей поддержкой вдохновлять их на ещё большие достижения. Надеемся, жителям Калуги проект понравится, и он станет нашей новой доброй традицией.

А накануне Дня города мы собрали всех участников этого проекта на этой странице. Не удивляйтесь черно-белым фоткам, так оно и задумано!

10 молодых талантов Калуги

Анастасия КЛИМОВА, воспитатель детского сада № 60 «Колосок».

Победитель конкурса «Воспитатель года‑2016», лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель России».

— Я калужанка в четвёртом поколении. Наш город очень люблю, он уютный и спокойный. Желания уехать отсюда никогда не возникало. Что-то тянет сюда, как магнитом. Любимое место в Калуге — Центральный парк культуры и отдыха. Вид на Оку и на мост, который открывается со смотровой площадки, завораживает меня с детства. В день рождения города хочу пожелать нам всем быть добрее, а ещё — терпения и веры в лучшее.

Дмитрий ПЕТРУХИН, спортсмен.

Двукратный чемпион мира по универсальному бою. Чемпион Европы и России.

— Я родился и вырос в Калуге. Спортом занимаюсь с 6 лет. Сначала это была спортивная гимнастика. Потом перешёл в дзюдо и самбо, на первом курсе института занялся универсальным боем.

Калуга мне нравится. Спокойный город, никто никуда не бежит. Хотелось бы побольше развлекательных объектов — например аквапарк. И ещё хороший государственный спорткомплекс для спортсменов, нацеленных на результат.

В День города желаю всем здоровья. Это самое главное. Всё остальное будет.

Кирилл БЕССОНОВ, актёр Калужского областного драматического театра.

— Я родом из Самары. В Калуге живу с 2012 года. Теперь это и мой город. Здесь я обрёл семью - жену и детей, театр, в котором меня сделали актёром.

Очень люблю старую часть Калуги. Особенно нравятся правая сторона улицы Кутузова и Центральный парк.

Калуге и калужанам пожелал бы радоваться тому новому, что появляется в городе. Часто люди по инерции воспринимают это с отрицанием. А ещё желаю нам беречь то, что есть: свой двор, свой дом, свой подъезд. Это наше, мы здесь живём.

Павел АСТРАХОВ, фотохудожник.

— Я родился в Одессе, но вскоре после моего рождения родители переехали в Калугу. С тех пор живу здесь. Наш город привлекает меня своей компактностью: всё близко, удобно.

Нравится калужская архитектура, особенно Воскресенка — старенькая улица, ещё не испорченная современным дизайном. В ней пока сохраняется дух старины.

Хотелось бы, чтобы в Калуге было побольше мест, где люди могли бы проводить время, отдыхать: парки, набережные. Чтобы в городе открывались галереи, в которых могли бы выставлять свои работы не только местные авторы, но и зарубежные.

В День города желаю нам быть более человечными и открытыми — быть людьми. Тогда всё будет хорошо.

Алексей МОКРУШИН, директор школы № 25.

Автор проекта «Уроки под открытым небом».

— Я родился и вырос в Калуге. Город наш очень люблю, особенно исторические места. Любимый маршрут: Старый Торг, Присутственные места, Гостиные ряды, Каменный мост, парк Циолковского.

Я рад, что мои жизненные обстоятельства позволяют мне оставаться здесь, здесь расти, вносить свой вклад в развитие нашего города.

Калуга хоть и небольшая, но при желании любой может построить здесь карьеру и стать успешным.

Себе и калужанам хочу пожелать всегда находить в нашем городе что-то приятное. Развивать его и развиваться самим профессионально и личностно, находить возможность для творчества и самореализации.

Елизавета СЛЫШКИНА, студентка, певица.

— Я учусь в КГУ на факультете иностранных языков, перешла на пятый курс. Одним из главных своих достижений считаю 1-е место в международном конкурсе эстрадно-джазового вокала «AprilFlowers». Он проходил в Калуге в 2018 году.

Город наш очень люблю. Он дал мне хороший старт в жизни и многому научил.

В день рождения желаю Калуге процветания, чтобы молодые, творческие, инициативные люди уезжали отсюда как можно реже. Чтобы они почаще собирались вместе, делились друг с другом идеями. Чтобы придумали что-то новое и грандиозное, благодаря чему Калуга войдёт в ТОП самых модных, современных и комфортных городов страны и мира.

Ксения МИРОШНИЧЕНКО, спортсменка. Вице-чемпионка мира (2013), 12-кратная чемпионка России по кикбоксингу.

— Я калужанка и своё будущее связываю с Калугой. Это мой город, моя родина. Мне всегда приятно сюда возвращаться.

Если чего-то в городе и не хватает, так это красивой набережной, где можно было бы погулять, покататься на самокатах, велосипедах. Хороший спортзал тоже не будет лишним.

Калужанам в День города желаю счастья и здоровья, а нашему городу — процветания. Пусть всегда занимает лидирующие позиции!

Екатерина МИХАЙЛОВА, учитель истории и обществознания средней школы № 17.

— Я работаю в школе 12 лет. Люблю свою работу за то, что она позволяет мне видеть, как мои ученики, которые приходят в 5-й класс, из малышей становятся взрослыми, хорошими людьми со своими ценностями и интересами.

Мне бы хотелось, чтобы эти ребята, выучившись в других городах, возвращались в Калугу и отдавали ей свои знания и опыт.

Я люблю Калугу настолько, что она, наверное, уже не просто является частью меня — она во мне. Душевность моего города не сравнится ни с чем. Как бы пафосно это ни звучало, но Калуга даёт мне силы.

В день её рождения желаю нам быть счастливыми, весёлыми, верить в волшебство и в то, что, несмотря ни на какие проблемы, всё обязательно получится.

Дмитрий ПЕТРУХИН, теле- и радиоведущий, ведущий мероприятий.

— Самым значимым достижением в своей жизни считаю троих сыновей. Старшему — 12 лет, среднему — 6, младшему — 3 года. Калугу очень люблю. Уезжать отсюда не собираюсь. Здесь есть всё для комфортной жизни.

Главное — ещё сохранились островки экологии, куда можно выбраться, подышать свежим воздухом. Хочется побольше хороших спортивных объектов, толковых детских спортплощадок.

Было бы здорово, если бы сделали, наконец, сквер им. Волкова. Мне кажется, он должен развиваться как уличный спортивный центр.

В День города желаю нам всем хорошей погоды. Пожалуй, это единственное, чего Калуге нынешним летом особенно не хватает.

Майя ЯКУНИНА, спортсменка, мастер спорта по лыжным гонкам.

Двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере (Норвегия).

— Я родилась и выросла в Калуге. Уезжать отсюда не планирую, хотя были предложения выступать за Татарстан, за Тюменскую область и другие регионы. Но в Калуге живёт моя семья, поэтому я всегда возвращаюсь сюда.

Мне нравится, что у нас небольшой город, где всё близко, доступно. Очень люблю набережную Яченского водохранилища. Когда я в Калуге, то стараюсь каждый день выбираться туда, чтобы погулять.

Было бы хорошо, если бы появилась ещё и набережная Оки. Калужанам в День города желаю побольше оптимизма и хорошего настроения.

Эта статья была опубликована в №35 газеты «Калужский перекрёсток» от 28 августа. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.