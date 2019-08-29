Викторина от «Автодора» ко Дню города: называем победителей!

29.08.2019 10:00 407

На прошлой неделе подошла к концу викторина ко Дню города от генерального партнёра «Автодор - Платные Дороги». Напомним, за три недели мы опубликовали три блока по пять вопросов и попросили наших читателей выбрать верный. Многие пытались побороться за призы, но правильно со всеми заданиями справились только 7 человек.

Среди них мы, как и обещали, разыграли три приза – транспондеры от компании «Автодор - Платные Дороги».

Первым делом мы присвоили каждому из участников номера в следующем порядке. Чтобы участники финала смогли идентицифировать себя, а мы при этом не раскрыть их персональные данные, в списке ниже указываются первые три и последние три символа первой части электронного письма, с которого пришли верные ответы:

hel**28@mail.ru art***ra@gmail.com 250***89@inbox.ru eka***ova@yandex.ru ole***607@mail.ru mro***inv@mail.ru yul***uga@rambler.ru

Далее мы попросили генератор случайных чисел выбрать три любых числа в диапазоне от 1 до 7.

Вот что у нас получилось

Вручение призов победителям состоялось в редакции сайта.

Дмитирй Иванов.

Ольга Артемьева.

Екатерина Голикова пришла на вручение с семьёй.

А ниже мы публикуем правильные ответы. Сразу скажем, что большинство погорели на следующих вопросах, не сумев распознать в них подвох – о том, кто из Президентов РФ инициировал создание платных дорог и тот, в котором говорится о достопримечательностях Калуги, не изображенных на транспондерах.

ПЕРВЫЙ ТУР

1. Как иначе называлась Старая калужская дорога с XIV века соединявшая Москву с Калугой?

Киевская трасса

Калужский тракт

Южный путь

Правильный ответ:

Калужский тракт. Тут, я думаю, не нужны пояснения.

2. То, как ныне называется Новая калужская дорога, вы наверняка знаете – М3 «Украина». А как её никогда не называли?

Старокалужское шоссе

Киевская трасса

Юго-западный тракт

Правильный ответ:

Юго-западный тракт и Старокалужское шоссе. Это вопрос с подвохом, но в пользу читателей. Мы решили немного облегчить им задачу и на старте включили вопрос сразу с двумя правильными ответами.

3. Какие деревья приказала посадить вдоль Старой калужской дороги Екатерина II?

Березы

Тополя

Сосны

Правильный ответ:

Березы. Березовые рощи, раскинувшиеся по обеим сторонам Калужского тракта, стали одной из визитных карточек этой дороги.

4. Как называется устройство, которое позволяет проехать пункты оплаты на платных участках трасс «Автодора», комфортно и без очередей?

Трансформер

Транспондер

Трансфер

Правильный ответ: конечно же, транспондер

5. «Придумай! Сделай! Прикати!» - о каком событии, проводимом в Калуге в этом году, идет речь?

Парад детских колясок

Парад велосипедов и самокатов

Выставка «Авто Тюнинг»

Правильный ответ:

Парад детских колясок. К сожалению, несколько участников выбрали неправильный вариант и назвали выставку «Авто Тюнинг».

ВТОРОЙ ТУР

1. Всем известно, что главная транспортная магистраль Калужской области имеет номер М3. В Украине эта дорога разбита на два участка, которые нумеруются как М-01 и М-02. А каково общее название этой артерии, протяженностью 850 километров?

Е-01

М-101

Е101

Правильный ответ:

Е101. Где Е – индекс, обозначающий «Европейский автомобильный маршрут», а 101 – номер такой дороги.

2. Как называют в народе улицу Кирова?

Калугинский централ

Гантеля

Базарная

Правильный ответ:

Гантеля. Если посмотреть на карту города, то благодаря скверу Мира и площади Победы улица, действительно, очень напоминает гантелю. Кстати, из-за бурного строительства на Правобережье, Калуга получила вторую гантелю. Её напоминает участок улицы Фомушина с двумя круговыми развязками.

3. Какая из транспортных артерий Калуги являлась частью так называемой «янтарной дороги»?

Калужский тракт

Старая Варшавская дорога

Река Ока

Правильный ответ:

Река Ока. В том числе и по ней купцы с берегов Балтийского моря везли янтарь в Хорезм, Китай и другие страны. Правда, было это задолго до появления нашего города – в VI-VII веках. Но Ока-то за это время никуда не делась – течёт себе, родименькая. Хоть, увы, и перестала быть судоходной уже в конце XIX века. А ведь веком ранее в Калуге разгружалось и загружалось порядка 500 судов в год. Но уже к началу двадцатого столетия из-за обмеления это число снизилось до полусотни.

4. Какой город Калужской области ежегодно объединяет байкеров со всей России?

Обнинск

Таруса

Малоярославец

Правильный ответ:

Малоярославец, а речь, естественно, идет о фестивале «Мотоярославец». К сожалению, он вот уже второй год не проходит из-за конфликта между организаторами и местными властями.

5. Какая достопримечательность Калуги НЕ изображена на транспондере T-pass лимитированной серии «Города России»?

Музей космонавтики

Драматический музей им. Пушкина

Каменный мост

Правильный ответ:

Каменный мост. А вот на этом вопросе подвох уже не в пользу участников. На нём споткнулось подавляющее большинство калужан. Они сильно поторопились, не подумали и скопом выбрали несуществующую в природе достопримечательность «Драматический музей им. Пушкина», в то время как речь в вопросе шла о существующих достопримечательностях Калуги! А из них на транспондерах нет Каменного моста. А вот Музей космонавтики и палаты Коробовых – есть!

ТРЕТИЙ ТУР

1. Кто инициировал создание платных автомобильных дорог в России?

Горбачев

Ельцин

Медведев

Правильный ответ:

Ельцин. Обидно, досадно, но этот вопрос стал вторым по популярности у неправильно ответивших. Впервые на законодательном уровне принцип платных дорог в России появился в указе президента страны Бориса Ельцина от 8 декабря 1992 года «О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе». При Медведеве же, которого выбирали многие участники викторины, они просто стали реальностью. Однако инициатором их создания это Медведева не делает.

2. Как называется главная выставка достижений сельского хозяйства Калужской области?

Праздник урожая

Калужская осень

Калужский фермер

Правильный ответ:

Калужская осень. Этот вопрос, как и последующие не вызвал у калужан практически никаких сложностей.

3. Как еще принято называть город Калугу?

Родина космонавтики

Колыбель космонавтики

Космический город

Правильный ответ

Конечно же, колыбель космонавтики.

4. Какой памятник был построен в 1977 году в честь 600-летия Калуги?

Мемориальный комплекс 600-летия Калуги

Памятник Юрию Гагарину

Памятник К.Э. Циолковскому

Правильный ответ:

Мемориальный комплекс 600-летия Калуги

5. Название какой скоростной автотрассы носит крупный бизнес-центр в Калуге?

М-3

М-4

М-11

Правильный ответ:

М-11. Он находится на улице Мичурина.

Спасибо всем участникам викторины и просим проигравших не расстраиваться. С Днем рождения Калуги вас, дорогие земляки и гости города!