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Иосиф Пригожин опять проехался по калужанке – избраннице сына Валерии

27.08.2019 09:45 12 5144 Сергей ПЕТРОВ, фото fashionbank.ru
Иосиф Пригожин опять проехался по калужанке – избраннице сына Валерии

Как мы уже писали, три года назад известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин резко высказался о калужанке Анне Аверьяновой, певице, выступающей под псевдонимом Шеридан. Она стала девушкой младшего сына Валерии Арсения и пришлась Пригожину не по душе. Он даже публично назвал избранницу пасынка кобылой

Спустя четыре года продюсер к калужанке так и не потеплел. 

- Не могу сказать, что мое отношение к Ане после этого изменилось. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения, - передают во вторник, 27 августа, слова Пригожина светские СМИ.

Продюсер по-прежнему считает, что Анна плохо влияет на сына Валерии. Из-за неё он, напомним, бросил музыкальную школу, учёбу, отказался жить с родителями и пошел работать, чтобы содержать себя самостоятельно.

Также выяснилось, что у Пригожина состоялось телефонное знакомство с отцом девушки, известным врачом-пульмонологом. 

- У мамы Валерии возникли проблемы с лёгкими, - рассказывает Пригожин. - Я попросил Елену Малышеву посоветовать хорошего врача. Она дала телефон Александра Вячеславовича Аверьянова. Я ему позвонил, представился и услышал в ответ: «Здравствуйте, родственник!» — «По какой линии?» — «Ваш сын живет с моей дочерью».


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото fashionbank.ru
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