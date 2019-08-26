16-летняя девушка пропала в Калужской области

26.08.2019 13:40 2191 Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».

16-летняя Анастасия Чихляева пропала 25 августа в деревне Дешовки Козельского района, сообщается в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Была одета в синюю кофту, голубые джинсовые лосины, черные кроссовки. С собой при ней находился красный рюкзак.

Девушка может находиться в Калуге.

Если вам что-то известно о ее местонахождении, нужно обратиться по телефонам 8-800-700-54-72 или 112.