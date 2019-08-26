Калужане хотят зарабатывать 60 тысяч в месяц

В понедельник, 26 августа, на заседании правительства региональный министр экономического развития Илья ВЕСЕЛОВ рассказал о росте зарплат в Калужской области.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в 2019 году составит 40557 рублей, среднедушевые доходы - 29997 рублей. Реальные доходы населения увеличатся на 0,4 %.

Прогнозируется, что в дальнейшем они будут расти на 2-3% в год. К 2020 году средняя начисленная зарплата должна достигнуть 43 тысяч, а к 2022 — 49 тысяч 700 рублей.

- В результате увеличения продолжительности жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста, прогнозируется сохранение уровня численности активного населения, - сообщил Веселов.

- Если мы сейчас этот психологический барьер перешагнули, 40 тысяч рублей, то давайте на 2022 год целевой показатель поставим не 49 700, а 50 тысяч, - предложил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Потому что граждане наши, жители области, по последнему опросу, хотели бы иметь среднюю заработную плату по области 60 тысяч рублей. Люди говорят: «Если бы было 60, то тогда мы были совсем довольны нашей жизнью». А вот 40 их не устраивает. Давайте хоть тогда 50 поставим.