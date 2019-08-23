Опрос: что калужане думают о четырёхдневной рабочей неделе

Главной темой для обсуждения конца этой недели стало поручение Дмитрия Медведева оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели, о котором стало известно в четверг, 22 августа.
Результаты исследования на эту тему минтруда, которому, собственно, и было дано это поручение, должно будет дать до 30 сентября. А пока мы поинтересовались у наших читателей, как они относятся к этой инициативе? Опрос был размещён в нашей группе в сооцсети «Вконтакте».
Мы дали нашим читателям большое количество вариантов, но если свести их к трём основным: согласен, не согласен, равнодушен, то получится следующая картина.
Поддерживают переход – 62,98% опрошенных, не поддерживают 16,17%, равнодушны к этой инициативе 17,88%. Ещё 2,97% имеют на этот счет свое особое мнение.
- Сначала надо повысить производительность труда, потом уменьшать продолжительность рабочего времени, - считает Владимир Крылов. - Здесь ситуация такая: давайте попробуем уменьшить, вдруг получим рост производительности. Если не получится, то как потом возвращать обратно?
- Бредовая идея!!! Не забывайте о том ,что в стране есть люди с повременной оплатой труда! Медведев им расценки повысит и себестоимость изделия соответственно? – пишет Юлия Иванова.
- При условии сохранения нынешней зарплаты и без увеличения трудочасов, идея хорошая. При условии что все все работают по графику 5/2. Но это далеко не так, - высказывает свое мнение Катерина Петрова.
В опросе на момент написания этой заметки приняли участие 470 человек. Из которых 35 несовершеннолетних, 289 в возрасте от 17 до 35 лет, а 146 – старше 35-ти.
Среди проголосовавших 201 мужчина и 269 женщин.
А что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели? Надо вводить или нет и почему? Пишите в комментариях!
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