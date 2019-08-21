В Калуге появились бесплатные няни

С 15 августа в Калуге запустили пилотный проект «Ищу няню». Семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, может воспользоваться услугой няни совершенно бесплатно. В месяц предоставляется 13 бесплатных часов. За дополнительно время придется платить - 250 рублей в час.
В проекте задействовано 10 нянь. Они имеют специальное образование: педагогическое или медицинское, опыт работы с детьми.
Услугой уже воспользовались 46 семей.
- Это неполные семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития, - рассказывает руководитель автономной некоммерческой организации Детский Развивающий Центр «Оранжевый Город» Елена ИКАУНИЕКС. – Сначала мы хотели эту услугу оказывать детям от трёх лет, но сейчас поступают запросы от семей, в которых есть дети и младше. Желающих вызвать няню оказалось очень много. В настоящий момент бесплатные места закончились. На платные часы также запись завершается.
Итоги проекта подведут в декабре в министерстве труда и социальной защиты. В планах оказывать специализированную помощь и пожилым людям.
Пилотный проект «Система кратковременного присмотра и ухода за детьми с двух месяцев» команда чиновников из Калуги успешно защитила по итогам пятимесячного обучения в МБШ «Сколково». Слуги народа уверены, что эта мера стимулирует рождаемость.
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