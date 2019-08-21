Дом-корова, ульи под кроватью, поющие станки: как Тула взрывала мозг калужанам

21.08.2019 10:15 307 Илья ЖАРКОВ, фото автора.

Туристов в Тульскую область завлекают не только пряниками и самоварами, а ещё и экопарками, новенькой уютной набережной, индустриальной творческой «Октавой» и захватывающей дух «Цитаделью». И ещё много чем интересным и полезным.

Между Калугой и Тулой всего-то 100 км. Казалось бы, мы, калужане и туляки, должны знать друг о друге, ну если не всё, то почти всё. А нет! Вот и мне, имеющему в Туле родственников и регулярно посещающему матчи местного «Арсенала», выступающего в высшем футбольном дивизионе, в очередной раз посчастливилось удивляться, восхищаться и наслаждаться.

Новыми впечатлениями обязан увлечённым сотрудникам комитета Тульской области по развитию туризма, и их председателю Ларисе Соломатиной, организовавшим пресс-тур для соседей: москвичей, орловчан, рязанцев, воронежцев, курян и калужан по жемчужинам и знаковым местам региона.

Дом-корова, дом-теплица и дом-ковчег

Полтора часа на автомобиле от Тулы - и мы в Ясногорском районе. Если от Калуги, то, примерно километров 130. Экопарк «Ясно Поле» это 30 га девственной природы. Огромный парк с швейцарским ландшафтом, лесами, лугами и холмами.

Принимал нас сам хозяин этого удивительного экологического местечка известный бизнесмен Дмитрий Черепков, потрясающий оптимист и очень умный человек.

Казалось бы, сейчас какой-то бум различных экопарков и экоферм, но это место особенное. В Ясно Поле необычно всё. Продуманные до мелочей экологичные, энергоэффективные гостевые дома. Дома-коровы и дом-бык поражают воображение: стоят на опорах-«ногах» в которых спрятаны коммуникации, с опущенной «головой» - крыльцом, «рогами» - трубами. При этом совсем не отменяются привычные городским жителям удобства.

Но никаких телевизоров. Вместо них всевозможные мастер-классы и познавательные прогулки.

Гостиница-теплица, где с южной стороны здания располагается сама теплица, с северной – отель.

- Вообще тема архитектуры является ключевой в концепции экопарка, - рассказывает Дмитрий Черепков. - Все объекты, кроме основного своего назначения, призваны подчеркнуть красоту природных форм. Ясно поле - это история о том, как можно жить в гармонии с природой и собой, как работать, отдыхать, творить, реализовывать свои мечты, опираясь на поддержку земли и счастливых людей, живущих и работающих рядом.

Тому подтверждение дом-ковчег, где гармонично уживаются животные и люди. На первом этаже размещается скотина (коровы, козы, овцы), лошади и даже лама, а на втором этаже с отдельным входом – десять номеров для гостей. Уникальная система вентиляции позволяет комфортно жить в таком необычном месте. Экоферма, лаборатория, культурно-образовательный центр, обилие необычных деревянных архитектурных объектов и ...

Апидомики

Четыре маленьких деревянных домика расположились в отдалении от центрального дома-теплицы. Похожи на баньки. Подходим ближе - выясняется, что домики лечебные.

Сконструированы таким образом, что ульи с пчёлами мирных пород «Карника» находятся под кроватями.

Прямого контакта с насекомыми у человека нет. Вы просто ложитесь и засыпаете под жужжание медоносок, вдыхая неповторимые ароматы продуктов пчеловодства, тем самым укрепляя иммунитет.

В основе лечебного сна на ульях лежит метод магнитно-резонансной терапии. Десятки тысяч пчёл, вибрируя, подстраивают работу больных органов под здоровые. Сеанс длится один час и имеет неповторимый оздоровительный эффект.

Воздух, насыщенный ароматами мёда, воска, пыльцы, прополиса, даёт почти мгновенное ощущение расслабления и улучшения самочувствия. Сон на ульях позволяет бороться с широким спектром заболеваний.

Прогулки на лошадях

Сам Черепков любит конные прогулки. Так что, конный двор – это не дань моде. 18 лошадок всегда готовы покатать гостей по яснопольским просторам, а хозяева обучают всех желающих верховой езде.

Любежи, хатавки и печеный камамбер с травами

Особая гордость Черепкова – сыроварня. Сыр производится из термизованного молока местных коз и коровок, на живых молочных заквасках, что гарантирует его качество, безопасность и отменный вкус.

Более 10 сортов!

А названия сырам дают в зависимости от того, в какой деревне эти козы и коровы пасутся: Любижи, Хатавки, Вележе, Туэлино. Да-да, это не Италия. Это Россия!

Закупая молоко у маленьких домашних хозяйств, Ясно Поле тем самым поддерживает соседей-фермеров.

Естественно, на ужин у нас были исключительно натуральные продукты, выращенные на собственном огороде. Овощи, запеченные с муссом из рабиолы, ризотто свекольное с вележе пикантным, печеный камамбер с травами и гренками, кофейное парфе из рикотты, пуддинг на свекольной земле с лесными ягодами – это лишь некоторые из блюд, которые я попробовал.

Экобудущее

- У сельского экотуризма и агроусадьб большое будущее, - убеждена председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. – Многие хотели бы отдыхать в деревне, питаться экологически чистыми продуктами и при этом не лишаться городского комфорта. Поэтому необходимо создавать среду, совмещая приятное с полезным, популяризировать внутренний туризм, тем самым, убеждая людей в том, что не нужен им берег турецкий, так как всё необходимое для отдыха есть и дома.

«Цитадель»

Следующим утром нас уже ждали в загороднм парк-отеле «Цитадель». Не менее удивительное местечко на окраине Тулы.

Создавалась «Цитадель», как стрелковый клуб. Но со временем предприимчивые хозяева превратили этот заброшенный выработанный карьер с потрясающим ландшафтом, напоминающим скалистые горы толи Кордильер, то ли Урала, в место отдыха для всей семьи.

Кто-то неспешно гуляет по тенистым аллеям, любуясь сказочными пейзажами. Кого-то заинтересовал верёвочный парк. Самые смелые отправились на канатную трассу.

Есть стенка-тренажёр для поклонников скалолазания. Ну, а для настоящих мужчин - стрельба по тарелочкам, хотя и многие женщины не прочь выпустить заряд дроби в летящую цель. Что они при этом представляют, сказать сложно. Но, догадаться можно.

«Медовые традиции»

Настрелявшись вволю, едем на мастер-класс по изготовлению знаменитых тульских пряников на кондитерскую фабрику «Медовые традиции».

Лепили пряники и слушали увлекательные истории, связанные с этим ремеслом. Секретами теста и повидла мастера делились, но не откровенничали.

Довольные попили ароматного чайку и отправились дальше. А пряники, сделанные своими руками, забрали с собой.

Не пряником единым…

От пищи насущной перешли к пище духовной. В Тульском областном художественном музее приобщились к богатейшей коллекции, включающей произведения выдающихся русских художников XVI-XX веков.

Любовались работами известных западноевропейских мастеров XVI-XIX веков, а также образцами изделий из стекла и фарфора ведущих российских и зарубежных фабрик.

Тульский музей изобразительных искусств, которому исполнилось 100 лет, обладает одним из самых значительных собраний русского и западноевропейского искусства. В чём я, собственно, и убедился.

Высокий стиль «Октавы»

В самом центре Тулы мы посетили креативное пространство - индустриальный кластер «Октава».

Вековые традиции производства соседствуют здесь с новыми технологиями, культурой и современным искусством. Это место для проведения досуга, творчества и образования.

Новый взгляд на развитие индустрии даёт уникальный Музей станка, единственный в нашей стране. Здесь нет стеллажей с экспонатами, нет экскурсоводов. О главных вехах индустриализации музей сам рассказывает голосами известных артистов Сергея Чонишвили, Ефремова-младшего, Вениамина Смехова и показывает мультимедийными средствами. Но и многотонные станки-монстры здесь тоже есть, они являются поводом для прочтения дневниковых записей рабочих заводов.

Завод здесь можно ещё и услышать с помощью музыкальной инсталляции: из огромных труб доносятся звуки различных станков.

Кремль, набережная, фестиваль уличных театров

Отобедав в одном из многочисленных ресторанчиков на территории нового городского пространства «Искра» недалеко от Кремля, отправились в путешествие по тульскому Арбату – улице Металлистов – и Казанской набережной.

Здесь на нескольких площадках в режиме нон-стоп проходил Международный фестиваль «Театральный дворик», собравший, несмотря на дождливую погоду, немало зрителей.

Казанская набережная у стен Тульского кремля несколько веков была закрытой территорией Тульского оружейного завода. Однако в 2018 году жители региона смогли ее увидеть. Объект благоустроили. Теперь это культовое место с ландшафтным парком, амфитеатром, пешеходными мостиками, спортивными и детскими площадками, летней сценой.

И это ещё далеко не всё

Программа нашего двухдневного тура была, что назыается, весьма. А ведь это всего лишь малая частица того, что вызывает в соседнем регионе неподдельное любопытство.

Сфера туризма в Тульской области представлена различными направлениями, помимо событийного туризма: промышленный, сельский, гастрономический и другие.

В Тульской области традиционно проходит множество ярких событийных мероприятий. Это и музыкальный рок-фестиваль «Дикая мята», и театральный фестиваль «Толстой Weekend», и военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», и фестиваль уличных театров «Театральный дворик», и «Среднерусская возвышенность», а также футбольные матчи, веломарафоны и гастрономические события. Именно поэтому в Тульской области можно получить море впечатлений.