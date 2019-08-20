80-летний пенсионер сбил подростка

В понедельник, 19 августа, около 18:40 минут на 120 км автодороги А130 «Москва – Малоярославец – Рославль» в Малоярославецком районе произошло ДТП.
- По предварительным данным, 80-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Москвы в сторону Рославля, сбил 15-летнюю девочку, - сообщает Госавтоинспекция Калужской области.
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы различной степени тяжести.
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