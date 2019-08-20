Людиновские берега очистят от мусора

В Людинове в рамках акции «Вода России» 17 сентября пройдет масштабная уборка берегов рек от мусора.
Очистят берега Людиновского и Сукремльского водохранилищ, рек Болва, Неполодь, Сукремль.
Организаторы обещают установить в местах уборки фото-зоны:
Также в этот день будет дан старт благотворительной акции по сбору средств для зарыбления реки Болвы, праздничный салют и многое другое.
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