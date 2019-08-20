Людиновские берега очистят от мусора

В Людинове в рамках акции «Вода России» 17 сентября пройдет масштабная уборка берегов рек от мусора.

Очистят берега Людиновского и Сукремльского водохранилищ, рек Болва, Неполодь, Сукремль.

Организаторы обещают установить в местах уборки фото-зоны:

баннеры акции «Вода России»,

тубы с фотографиями водных объектов, очищенных в рамках национального проекта «Экология»,

арт-объект «Волна из пластиковых бутылок».

Также в этот день будет дан старт благотворительной акции по сбору средств для зарыбления реки Болвы, праздничный салют и многое другое.