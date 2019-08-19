Обследование на рак в рамках диспансеризации

Серия подкастов Калужского областного клинического онкологического диспансера продолжается. Очередная тема, которую мы обсудим, - диспансеризация и скрининги на раннее выявление злокачественных новообразований. Цель наших выпусков – вести актуальный и открытый диалог специалистов с населением, давать ответы на волнующие вопросы и повышать мотивацию к сохранению своего здоровья.

Сегодня с вами говорит Илья Мохов – онколог, заместитель главного врача Калужского онкодиспансера по амбулаторно-поликлинической работе.

Конечно, многие слышали о диспансеризации, некоторые даже ее проходили. Есть часть людей, которые не очень доверяют системе диспансеризации. Но! Стоит отметить, что сегодня система профилактических осмотров активно развивается и претерпевает изменения к лучшему. А еще надо сказать, что сам человек порой часто забывает о своем здоровье, откладывает визит к врачу. Такое отношение к себе часто неожиданным образом нарушает жизненные планы, а заболевание развивается.

Диспансеризация проводится в медицинской организации по месту жительства и направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхолегочных, сахарного диабета, заболеваний ЖКТ, эндокринной системы, болезней системы кровообращения.

Диспансеризация проводится:

1 раз в 3 года для граждан в возрасте 18-39 лет

ежегодно для граждан в возрасте 40+

Многие думают, что проверку на наличие рака можно проходить только у онколога. Это не совсем так. Начинать нужно с общего состояния.

С 2019 года действует новая программа диспансеризации.

Перечень обследований на рак, входящих в программу новой диспансеризации:

⠀

Мазок на цитологию шейки матки для женщин с 18 лет. Выявит даже начальные предраковые изменения шейки матки и позволит провести эффективное лечение на ранней стадии. Делают раз в 3 года.

Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограммы. Позволит увидеть изменения в молочных железах. Женщинам 40-75 лет раз в 2 года.

Анализ крови на определение простат-специфического антигена (ПСА). Этот анализ делают мужчинам для выявления подозрения на рак предстательной железы (в 45, 50, 55, 60 лет и 64 года).

Анализ кала на скрытую кровь иммуногистохимическим способом. Позволяет заподозрить наличие опухолей толстого кишечника и прямой кишки. Делают мужчинам и женщинам в возрасте 40-64 лет раз в два года, в возрасте 65-75 лет — ежегодно.

ФГДС нужна для обнаружения рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В рамках диспансеризации ее проводят в 45 лет.

Рак ротовой полости и щитовидки смогут выявить при визуальном осмотре слизистых губ и ротовой полости, пальпации щитовидной железы и лимфатических узлов на осмотре у врача общей практики.

На втором этапе диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания при наличии медицинских показаний проводятся:

исследования на выявление злокачественных новообразований легкого: рентгенография легких или компьютерная томография легких;

исследования на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: эзофагогастродуоденоскопия

исследования на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

- ректороманоскопия;

- колоноскопия.

ЧТО ТАКОЕ СКРИНИНГ?

На сегодняшний день разработаны специальная программа для выявления предраковых заболеваний – скрининг, цель которого – активное выявление бессимптомного рака. Скрининг проводится в рамках диспансеризации, но его можно пройти отдельно, если в этом году вы на диспансеризацию не попали.

В Калужской области работают три программы скрининга:

- Скрининг колоректального рака. Колоректальный рак – одна из наиболее частых причин смертности от онкологических заболеваний во многих странах. Раннее выявление этой патологии кардинально влияет на прогноз заболевания. Опухоль нередко возникает в результате преобразования полипа слизистой оболочки кишечника. К другим предраковым состояниям относится дисплазия, которая характерна для людей с язвенным колитом, болезнью Крона.

Порядок прохождения скрининга:

1) Обратиться в поликлинику по месту жительства к терапевту либо в лабораторию Калужского онкодиспансера.

2) Вам предоставят пробирку для забора материала (кала).

3) Дождаться проведения исследования иммуногистохимическим методом (в ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»).

4) Прийти за результатом по месту жительства (либо лабораторию онкодиспансера, если пробирку брали там).

5) При положительных результатах пациенты направляются на дообследование на колоноскопию.

В обследовании участвует: возрастная группа: 45-75 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания толстого кишечника.

- Маммографический скрининг направлен на раннее выявление у женщин рака молочной железы. Ежегодно злокачественные новообразования молочной железы диагностируют более чем у 500 жительниц Калужского региона. В нашей области работают передвижные цифровые маммографические комплексы. Благодаря скринингу злокачественные опухоли можно обнаружить за 3-4 года до того, как женщина сама заметит первые симптомы болезни. Возрастная группа: женщины старше 40 лет.

- Скрининг на рак шейки матки (цитологический) позволяет выявить предраковое состояние и предотвратить развитие рака шейки матки. Сейчас мы применяем жидкостную цитологию, которая считается самым верным способом определения наличия и количества клеток вируса папилломы человека в организме.

Цервикальный мазок проводится для всех женщин в качестве скрининга рака шейки матки у гинеколога. Начиная с 25-летнего возраста цитологию желательно сдавать каждые 2 года. Если очередной мазок на атипию выявит какие-либо нежелательные изменения, то последующие обследования нужно будет проходить чаще.

Дорогие читатели и слушатели! Что касается данной темы, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях под этой статьей, и специалисты Калужского онкодиспансера на них ответят.