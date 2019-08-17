В Госдуме поддержали инициативу признать 11 ноября памятной датой

Фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе поддержала инициативу о признании 11 ноября – Дня окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – памятной датой России. Соответствующее письмо на днях получили в калужском правительстве от лидера фракции Сергея Миронова.
Именно 11 ноября 1480 года, как считают историки, ордынский хан Ахмат навсегда покинул пределы русских земель, что и послужило концом татаро-монгольскому игу и началом становления суверенного российского государства.
А с инициативой о присвоении дню окончания Великого стояния на Угре особого статуса несколько лет назад выступил губернатор Анатолий Артамонов.
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