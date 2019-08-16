Кондуктор открыла в Калуге благотворительный магазин

В августе в Калуге на улице Степана Разина открылся благотворительный магазин.

Здесь принимают в дар вещи, которые людям уже не нужны: одежду, обувь, книги, сувениры, бижутерию, сумки, постельные и кухонные принадлежности. Отслужившие вещи приводят в порядок – отдают в химчистку, а затем раздают нуждающимся. Часть вещей за символическую плату – 100 рублей взрослые и 50 рублей детские – продают.

Деньги, вырученные с продажи, пойдут на оплату аренды и благотворительность. В планах у владелицы магазина Татьяны Новиковой оказание помощи нуждающимся – развозка дров старикам в деревнях, организация благотворительных акций для детей из малоимущих семей.

Это уже второй магазин Татьяны, первый 6 лет назад она открыла в Смоленске. Сначала торговая площадь была совсем маленькой – 6 кв. м. Но желающих отдать ненужные вещи и нуждающихся в одежде оказалось много. В итоге в Смоленске на улицах установили контейнеры по сбору ненужных вещей.

- К нам часто в магазин заходили калужане и спрашивали, а нет ли подобного магазина в Калуге. Мы решили – это знак, надо ехать в Калугу, - рассказывает Татьяна.

Татьяна – молодая девушка. Работала в Смоленске кондуктором. Долго вынашивала идею создания благотворительного магазина. Ушла в отпуск и открыла.

- Это идея не нова. В Москве и в Питере были такие магазины. Я человек верующий. Бог даёт нам только то, что мы можем вынести, - говорит девушка.

– Я не очень верила, что всё получится. А потом посмотрела, как люди идут! – рассказывает мама Татьяны Ирина Петровна. Пока дочь в будни трудилась кондуктором, она работала в магазине. В выходные вещи принимала и раздавала уже сама Татьяна.

- Моё время отдано людям. Главное, чтобы они приходили, оставались довольны, одеты, обуты, - говорит девушка. - В Калуге люди отзывчивые, понимающие. Мы знакомимся, чай, кофе пьём, байки травим. Это будто наша семья.

В смоленском магазине Татьяна познакомилась со своим будущим мужем. Он помог своей маме донести ненужные вещи. И вот уже 5 лет они в браке.



Татьяна и Егор НОВИКОВЫ.

- Мы деньги копили, хотели поехать в свадебное путешествие. Его за 5 лет так и не было. Но решили, что, видимо, в Калуге будем нужнее, - говорит Татьяна.

Все накопленные на поездку средства ушли на переезд, аренду магазина, съём жилья.

- Я прекрасно понимаю, что такие проекты быстро не окупаются. Мы ещё долго будем в минусе, - говорит Татьяна. – Муж сейчас в Калуге ищет работу. Хорошо выручает мамина пенсия.

Но смоленский опыт помогает ей верить в то, что однажды магазин выйдет на самоокупаемость.

- В Смоленске он хорошо работает и без нас. Там мы дарим всем нашим подопечным новогодние подарки, также курируем детский дом. И всё это с пожертвований, - рассказывает Татьяна.

На собранные средства смоленский благотворительный магазин выезжает и в отдалённые деревни.

- В деревнях люди разбирают всё. Любая вещь в хозяйстве пригодится, - говорит Татьяна.

Девушка не исключает, что, если и в Калуге вокруг магазина соберётся сильная команда, которая сможет управлять им и без неё, её семья отправиться заниматься благотворительностью в другой город.

Подробнее читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекресток», который выйдет в среду, 21 августа.