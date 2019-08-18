Калужанка выращивает томаты на гусином пере

Лидия Беспалова трепетно относится к каждому растению в своём саду.

Огородники продолжают делиться секретами хорошего урожая.

Есть удивительные женщины в калужских селениях. К ним относится и героиня нашего сегодняшнего материала Лидия БЕСПАЛОВА. На 17 сотках во Льва Толстого у неё растёт множество интересных растений. Огородница успевает не только за всеми ухаживать, но ещё и выращивает саженцы, черенкует, прививает, выкраивает время на домашнюю птицу и кроликов.

— Ничего удивительного, я же на пенсии, — говорит она. — Мама любила землю, наверное, мне это от неё передалось. Дай Бог ей здоровья, маме сейчас 92 года… В Калугу я попала после института, из Йошкар-­Олы. Вначале было тяжело, здесь люди более сдержанные, у нас в Марий Эл двери всегда были нараспашку. Потом ничего, привыкла. Вышла замуж, родила двоих детей.

Но в душе Лидия осталось всё той же девочкой из Волго-­Вятского региона, которая всегда рада гостям. Вот и для нашего издания она провела экскурсию по своему саду и дала советы, как вырастить то или иное растение.

Виноградное изобилие

Виноград — культура популярная у калужских дачников. Но не многим из них удаётся вырастить сладкие и крупные ягоды. Большинство ограничивается простыми, неукрывными сортами, которые стабильно приносят урожай даже холодным и сырым летом. Правда, ягоды у таких растений мелкие, годятся разве что для домашнего вина.

Виноград «страшенского».

У Лидии Беспаловой много сортов винограда, есть среди них неприхотливые, не­укрывные, есть довольно капризные, требующие тщательного ухода. Вместе с хозяйкой мы обходим лозы с наливными гроздьями.

— Это виноград «мускатный белый». Самый ранний. Неукрывной, — показывает одно из растений Лидия. — Он сильный в этом году, жуть!

«Мускат белый» — высокоурожайный, довольно морозоустойчивый сорт.

— А это «краса севера». Второй год только даёт урожай. Здесь растёт «благовест». Видите, какой мелкий виноград. Это «восторг», оплёл всю опору, мы его вообще с подставки на зиму не снимаем. Хоть ягоды мелкие, но очень сладкие! А вот на этом растении, смотрите, какие крупные ягоды. Это «кеша». Из-­за дождя он немного заболел. Синие ягоды — у «страшенского». Виноград особо не вымерзает. Поэтому на зиму мы лозу обрезаем, укладываем и чисто символически укрываем «Ультрасилом».

— Самый сладкий виноград, который я выращиваю, — «алёшенькин». Растение постоянно болело, поэтому мы решили посадить его в теплице рядом с низкорослым перцем. И он теперь не болеет. Ягоды уже почти поспели.

«Алёшенькин» растёт с одной стороны теплицы, с другой — «мускат розовый».

— «Мускат розовый» в нашей полосе в открытом грунте не зимует, — объясняет посадку растения в теплицу огородница.

Действительно, «мускат розовый» в Калуге можно встретить разве что в супермаркетах. Ведь для созревания винограда средняя температура воздуха должна быть 29 градусов. Не говоря уже о том, что этот сорт чувствителен к морозам.

Утки-­помощницы

В теплице стоят ящики с урожаем томатов. Лишь малая часть томатов ещё осталась расти.

— Сортов томатов у нас довольно много. К тому же мы постоянно с садоводами меняемся, кто что даст. «Бычье сердце», «малиновый звон»… Мой сын уже три года сажает томаты в горшки. У него на участке в Ромодановских Двориках суглинистая поч­ва. Я в таких вопросах консерватор. Поэтому в этом году только один рядок в теплице заставлен горшками. А у другой стороны томаты, как обычно, сидят в земле: почву укрыла «Спанбондом», чтобы трава не росла, проделала в нём отверстия для растений и посадила… В горшках выращивать оказалось удобнее — вся подкормка в них остаётся. Когда одно растение отплодоносило, всё съели, можно горшки переставить. Помидоры были все обсыпные.

Вот так томаты сидят в горшках в теплице.

Погода в этом году внесла свои коррективы. Растения пришлось неоднократно обрабатывать от фитофторы. Как показала практика, народные средства в сырое, холодное лето бесполезны.

— Сначала томаты я обрабатывала сывороткой. Но она не так эффективна, как профессиональные препараты. Поэтому я применяла ещё и «Профит Голд», бордоскую жидкость. К счастью, в этом году мы не стали сажать томаты на улице. У тех, кто посадил, они все почернели.

С подкормкой растений у нашей сегодняшней героини нет проблем.

— Мы держим уток, гусей, кроликов. Поэтому подкармливаем растения своим удоб­рением. А ещё, когда я сажаю томаты, то добавляю в землю гусиного и утиного пера. За сезон оно полностью перегнивает, никаких следов не остаётся.

Многосортовые деревья

В саду Лидии Беспаловой много груш, яблонь. Если присмотреться, то можно заметить, что на одном дереве — разные плоды по форме и цвету. Выяснилось, что огородница любит прививать деревья. Вот и получается: что ни ветка — то новый сорт.

— Это «памяти яковлева», «мраморная», «нарядная ефимова», — показывает одну из груш Лидия. — Эти сорта летние, они не хранятся. А вот на это дерево привила поздний сорт — «талгарская красавица». Все растения прививаю сама. Ничего в этом сложного нет: почитала специализированную литературу и методом проб и ошибок научилась.

Яблоня на карликовом подвое.

Ещё огородница из семечка выращивает яблони, на которые делает прививки.

— Посеяла, подросли, распикировала, через год прививаю, — объясняет пенсионерка.

Оригинально смот­рится низкорослая яблоня на полукарликовом подвое. Ветки наклонились под тяжестью яблок, поэтому под каждую из них поставлена опора.

Укрытие для роз

Любит Лидия Беспалова не только фрукты и овощи, но и цветы. На её участке рас­тут розы, хосты, хризантемы, жёлтые пионы…

— Цветов у меня много. А как же без них! — с любовью оглядывает свои растения женщина.

Для роз садовод делает лёгкое укрытие на зиму.

Для каждого цветка она старается создать максимально комфортные условия. Так, хосты, любящие полутень, растут под грушами.

— А рядом с розами я сажаю те растения, которые требуют укрытия, например кампсис, юкку, — ­рассказывает любительница цветов. — Розы перед укрытием обрезаю, чуть приги­­баю и накидываю несколько слоёв рваного

«Ультрасила».

В этом году впервые у огородницы плодоносила шелковица.

— Шесть лет ждали урожая шелковицы! Впервые будет и урожай орехов. До сих пор щипаем смородину. Я специально не стала собирать ягоды с одного куста. Когда прохожу мимо, обязательно срываю. Смородина сорта «лакшен перфекшен» обладает сладкими ягодами, которые долго висят, не осыпаясь. Растёт у нас лиана актинидия, гуми, много малины. Очень хороший сорт малины «гусар». В этом году посадила новый сорт «каскад делайт».

Горький перец посажен отдельно от сладкого, чтобы не было переопыления.

Сейчас Лидия убирает старую грядку клубники. Как мы писали, не стоит выращивать эту ягоду более четырёх лет на одном месте. Огородница каждый год клубнику «стрижёт»: как только собран урожай, срезает листья и сжигает их, так как в них могут находиться вредители и болезни.

— А затем я обрабатываю клубнику метронидазолом. Это лекарственный препарат, который продаётся в аптеках, безвредный для растений. Он уничтожает серую гниль, — рассказывает огородница. — Из сор­тов клубники могу посоветовать «подарок учителю» с крупными, конусовидными ягодами, хороший старый сорт «фестивальная», а также «гигантела максим». Осенью клубнику можно подкормить перегноем и внес­ти суперфосфат.

Лидия Беспалова уверена, что к каждому растению нужно искать свой подход, тогда хороший урожай не заставит себя ждать.

Яркие флоксы в августовском саду.

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.