Как купцы наживали капитал на соли

Красная Гора — одна из самых красивых старинных улиц Калуги. Она несколько раз меняла названия. Сначала называлась Паромной, потом — Верхне-­Казанской, Барановой Горой.

Почему Верхне-­Казанская, понятно: здесь стояла Казанская церковь. А Барановой — точно неизвестно, почему, но есть предположение, что здесь селились гончары и название пошло от глиняных кувшинов для умывания с двумя горлышками — «баранов».

На улице стояли деревянные одно- и двухэтажные домики небогатых калужан. А когда засыпали Городенский овраг, улицу продлили, и эта часть получила название Новопроломная. Шла она от улицы Семинарской до Воробьёвки. Позже две улицы: Проломная и Новопроломная — слились в одну. После революции часть её переименовали в улицу Кибальчича, часть — в Свердлова. А примерно после 1928 года стала называться Красная Гора.

На удачном месте

Казанская церковь,­ ­находящаяся в этом районе, была самой богатой в городе, строить её помогала сестра Петра I Наталья. В числе жертвователей упоминаются ­сподвижник государя ­светлейший князь Александр Меншиков, внесший 11 золотых червонцев, ­боярин Шереметьев, ставник Лопухин и стольник Мансуров.

Церковь строили 8 лет, официально она называлась Спаса Преображения «что под горой». Место, где её поставили, было торговым, оживлённым, и приход всегда получал щедрые пожертвования. Это была приходская церковь купцов, возивших свои товары по Оке. Торговлей здесь разбогател известный купец по прозвищу Смирной Судовщиков. Его соляная лавка стояла как раз рядом с Казанским храмом. Судовщиков был крупным торговцем, судовладельцем. Соль он во­зил по реке в Москву и в другие города. Судовщиков, как многие купцы, занимался благотворительностью, жертвовал деньги на храмы, в частности на колокола.

А ещё, по мнению некоторых краеведов, в Казанскую церковь любил заходить Гоголь, когда приезжал в Калугу.

Главной святыней храма был чудотворный список Вязниковской Казанской иконы Божией Матери, переданный ему в дар в первой половине XVII века. Известно, что 5 августа 1844 года, накануне храмового праздника Преображения, во время всенощного бдения молния ударила в шпиц колокольни и зажгла его. При этом два больших колокола упали и разбились.

Собирались революционеры

На Красной Горе, 10, стоит дом Доброхотовых. Здесь жил Михаил Доброхотов, который в конце XIX века организовал в Калуге марксистский кружок.

Доброхотов был студентом Московского университета, где и примкнул к социал-­демократическому движению. За участие в студенческой демонстрации его арестовали, из университета исключили. После недолгого тюремного заключения выслали в Калугу под надзор полиции. Здесь он развернул активную революционную деятельность. Доброхотовский кружок устраивал регулярные ­собрания, выпускал листовки, установил связь с редакцией газеты «Искра». В доме Доброхотова бывал Константин Эдуардович Циолковский, но не как член марксистского кружка. Дело в том, что брат Михаила Петровича Илья был механиком, помогал учёному изготавливать модели. По проекту Циолковского они строили лодку особой конструкции. Впоследствии Илья Петрович установил на ней мотор и плавал по Оке. Константин Эдуардович тоже любил кататься на лодке.

В конце 1899 года Михаил Петрович Доброхотов уехал в Харьков, где прожил около 14 лет, но связи с калужскими социал-­демократами не терял. В феврале 1913 года его арестовали и заключили в харьковскую губернскую тюрьму. А в мае отправили в Полтаву, где он должен был проживать под гласным надзором полиции. Однако вскоре ему разрешили выехать в Калугу, где он прожил два года. После революции и до конца жизни работал в Петроградском комитете РКП(б). Умер Михаил Доброхотов в 1919 году.

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.