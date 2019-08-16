В Калуге пропал 28-летний мужчина

В Калуге ищут 28-летнего Виктора Афанасьева. В пятницу об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

О его местонахождении неизвестно с 11 августа, уточняют волонтёры.

Приметы:

Рост – 187,

Нормальное телосложение,

Короткие русые волосы,

Карие глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.