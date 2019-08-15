17-летнего парня ищут вторую неделю

С 7 августа ищут пропавшего Анатолия Потапова. Он может находиться в Брянске или Калуге, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Молодому человеку всего 17 лет.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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