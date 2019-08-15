17-летнего парня ищут вторую неделю

С 7 августа ищут пропавшего Анатолия Потапова. Он может находиться в Брянске или Калуге, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Молодому человеку всего 17 лет.

Приметы:

Шрам за правым ухом,

Рост - 180 см,

Светло-русые волосы,

Кожаная коричневая куртка,

Синие джинсы,

Коричневые шлепки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.