Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 14 августа
$ 65.60 0.17
73.41 0.29
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Посади свое дерево Победы!

14.08.2019 09:31 0 436 Сергей ПЕТРОВ, Фото: Законодательное собрание Калужской области.
Посади свое дерево Победы!

Во вторник, 13 августа в областном Законодательном собрании состоялось заседание, посвящённое старту акции "Посади своё дерево Победы!" По видеосвязи в нем приняли участия главы всех районов Калужской области.

Региональный парламент по инициативе фракции «Единая Россия» принял решение о проведении данной акции осенью текущего года. Идею поддержали все фракции парламента. Проект включает в себя закладку аллей и скверов в память о павших воинах, обновление мемориальных лесов, парков и скверов, высадку деревьев с именными табличками ветеранов и тому подобные мероприятия.

В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул:

- В 2020 году у нас величайшая дата – 75-летие Великой Победы. Праздник неуклонно приближается и его нужно встретить достойно. Акция «Посади свое дерево Победы!» - доброе дело. Наша область зеленая. Наша природа сохраняется. У нас много лесов и парков. Но ничуть не меньше мест, которые также могли бы быть озеленены – это и новые скверы, парки, и насаждения около школ, больниц. Сейчас приближается самое благоприятное время, когда нужно готовиться и приступать к этой работе.

Затем собравшиеся заслушали доклад министра природных ресурсов и экологии Варвары Антохиной. Глава ведомства сообщила, что уже сделаны запросы во все муниципалитеты, которые предоставили списки возможных участков для проведения акции. При этом посадочный материал обещали предоставить лесничества. По каждому участку до 1 сентября будет определено количество деревьев и конкретные даты и время.

Кроме того, на 17 сентября запланирована посадка аллеи в честь освобождения области от немецко-фашистских захватчиков на Безымянной высоте. Трехлетние сосны будут высажены в виде цифры «75», которая будет видна с высоты птичьего полета.

Подводя итог заседания, Виктор Бабурин обратил внимание на организацию акции. По его словам, координировать работу должны депутаты Заксобрания совместно с главами муниципалитетов. Кроме того, глава областного парламента призвал молодежь подключиться к акции.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
Фото: Законодательное собрание Калужской области.
Тэги: законодательное собрание
Еще новости из рубрики «Общество»

Волонтёрство как молодёжная инициатива 23.07.2019 17:10

Отчет о бюджете, развитие села и жилье для сирот: перед выходом на каникулы областные законодатели приняли перечень новых законов 21.06.2019 11:48

Калужские законодатели обсудили вопросы подготовки кадров для экономики с коллегами из 7 регионов 10.06.2019 09:58

«Единая Россия» будет контролировать выполнение нацпроектов 03.06.2019 13:38

За переработку мусора бизнес получит преференции 24.05.2019 09:48

Народные новости
49 0
ФГН
749 5
jorOr
2231 8
Viktorch1311

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область
сб 17 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга

Для детей

пт 16 августа, 12:00
Фестиваль «Дети за здоровый образ жизни»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 18 августа, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор

Концерты

пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки

Кино

Однажды в… Голливуде
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Король Лев
Форсаж: Хоббс и Шоу
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ

Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»

ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей

ВТБ закрыл сделку по покупке доли в ГК РТК

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.