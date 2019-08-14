Во вторник, 13 августа в областном Законодательном собрании состоялось заседание, посвящённое старту акции "Посади своё дерево Победы!" По видеосвязи в нем приняли участия главы всех районов Калужской области.

Региональный парламент по инициативе фракции «Единая Россия» принял решение о проведении данной акции осенью текущего года. Идею поддержали все фракции парламента. Проект включает в себя закладку аллей и скверов в память о павших воинах, обновление мемориальных лесов, парков и скверов, высадку деревьев с именными табличками ветеранов и тому подобные мероприятия.

В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул:

- В 2020 году у нас величайшая дата – 75-летие Великой Победы. Праздник неуклонно приближается и его нужно встретить достойно. Акция «Посади свое дерево Победы!» - доброе дело. Наша область зеленая. Наша природа сохраняется. У нас много лесов и парков. Но ничуть не меньше мест, которые также могли бы быть озеленены – это и новые скверы, парки, и насаждения около школ, больниц. Сейчас приближается самое благоприятное время, когда нужно готовиться и приступать к этой работе.

Затем собравшиеся заслушали доклад министра природных ресурсов и экологии Варвары Антохиной. Глава ведомства сообщила, что уже сделаны запросы во все муниципалитеты, которые предоставили списки возможных участков для проведения акции. При этом посадочный материал обещали предоставить лесничества. По каждому участку до 1 сентября будет определено количество деревьев и конкретные даты и время.

Кроме того, на 17 сентября запланирована посадка аллеи в честь освобождения области от немецко-фашистских захватчиков на Безымянной высоте. Трехлетние сосны будут высажены в виде цифры «75», которая будет видна с высоты птичьего полета.

Подводя итог заседания, Виктор Бабурин обратил внимание на организацию акции. По его словам, координировать работу должны депутаты Заксобрания совместно с главами муниципалитетов. Кроме того, глава областного парламента призвал молодежь подключиться к акции.