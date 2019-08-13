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Обзор недели: о танцах на Кирова и огнемёте

13.08.2019 21:30 1 817
Обзор недели: о танцах на Кирова и огнемёте

В среду, 14 августа, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».

Личный взгляд

Главный редактор газеты «Калужский перекрёсток» Александр ФАЛАЛЕЕВ.

— Побывал в удивительном тульском «Ясно Поле». Море впечатлений! Казалось бы, сейчас просто бум различных экопарков и экоферм, но это место особенное. Дом-корова, дом-теплица, дом-ковчег, дом-бык —  названия, как произведения искусства. При этом совсем не отменяются привычные городским жителям удобства. Никаких телевизоров. Всевозможные ­мастер-классы, познавательные прогулки. Экоферма и лама-парк. Сыроварня. Овощи, запечённые с муссом из робиолы, ризотто свекольное с вележе пикантным, печёный камамбер с травами и гренками, кофейное парфе из рикотты, пудинг на свекольной «земле» с лесными ягодами —  лишь некоторые из блюд, которые попробовал.

— Шокировало видео, выложенное в соцсетях, на котором запечатлены люди, перекрывшие автомобилями вечером 6 августа улицу Кирова в Калуге и устроившие танцы на проезжей части. Среди них были девушки. Видимо, калужанки – поклонницы Востока.

Танцоров нашли. Привлекли к административной ответственности. С каждым нарушителем, по сообщению пресс-службы УМВД России по Калужской области, провели профилактические беседы.

По факту демонстрации одним из танцоров «предмета, похожего на оружие», проводится дополнительная проверка.

Интересно, чему радовались? Если новому фильму Тарантино, тогда понятно. Хотя вряд ли. Фильм вышел на экраны чуть позже.

— А тарантиновский фильм с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом и их мастерской безупречной игрой, действительно, великолепное зрелище!

«Всё, что нужно для хорошего фильма, — это девушка и пистолет», — говаривал в своё время один из кумиров Тарантино Жан-Люк Годар.

Если Брэду Питту не дадут Oscar, куплю билет до Лос-Анджелеса, одолжу у Ди Каприо огнемёт и сожгу всю киноакадемию!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

150 лет назад умер Фёдор Иванович Иноземцев — российский хирург, ординарный профессор практической хирургии, врач-клинист, педагог, общественный деятель. Создатель медицинской школы, основатель Общества русских врачей в Москве (1861).

Родился он в деревне Белкино Боровского уезда Калужской губернии.

Естественнонаучные взгляды, пропагандировавшиеся Ф.И. Иноземцевым, имели большое значение для того времени. Он стоял на позициях естественнонаучного материализма, рассматривал организм в связи с окружающей средой, подчёркивал её определяющую роль в сохранении здоровья и в возникновении болезней, необходимость учитывать факторы окружающей среды при обследовании и лечении больного и разработке предупредительных мер.

7 февраля 1847 года выполнил первую в истории Российской империи операцию с применением эфирного наркоза. Историческое событие состоялось в Риге, столице Лифляндской губернии, на территории Первой городской больницы.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью известны вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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