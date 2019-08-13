Мемориал всем войнам устанавливают в Калужской области

13.08.2019 09:52 782 Фото из личного архива Александра Михеева.

В Калужской области на берегу Угры, недалеко от впадения этой реки в Оку, устанавливают мемориал «Место Воинской славы - Поле памяти».

- Это грандиозный проект, - рассказывает одна из участниц проекта Елена БЕЛОУСОВА. - Он будет представлять собой единый комплекс военных памятников, причастных к баталиям разных эпох, проходивших в Калужской области. Найдут отражение бои 1812 и 1612 годов – максимально приближенные к оригиналам макеты орудий тех лет; исторически значимое Стояние на Угре 1480 года будет отмечено памятным камнем и крестами. А тяжкое для всей страны бремя Великой Отечественной войны символизируют немые свидетели и участники тех боев - ДОТы.

Мемориал задуман и находит свое воплощение благодаря деятельности малоярославчанина, исследователя-краеведа Александра Михеева. Силами энтузиаста из деревни Плетенёвка перевезены и установлены три небольших ДОТа, именуемых колпаками. Вес каждого бетонного колпака превышает полторы тонны. Помогали с установкой и местные жители, они же обещали охранять памятники истории от вандалов до тех пор, пока территория не будет окончательно облагорожена. В дальнейшем планируется поле разровнять, выкопать окопы, засыпать щебенкой территорию, а ДОТы-колпаки установить, как это и должно быть исторически верно, - на срубы.

- Я всегда интересовался историей. Посетил множество музеев, храмов, памятников. Меня очень удручало, что в нашей области подлинные свидетели военных действий, в частности ДОТы, - часто находятся в плачевном состоянии. И это неправильно, на мой взгляд, - рассказывает Александр МИХЕЕВ. - Я решил помочь возвращению этих исторических объектов из забвения. Собрал команду таких же энтузиастов, и совместными усилиями мы подняли и установили ДОТ на Бессоновском кладбище в Малоярославце. Затем последовали работы по поднятию и установке пятнадцати ДОТов в Детчинском секторе, и вот, последние три, из деревни Плетенёвка, - войдут в мемориал «Место Воинской славы – Поле памяти». Приглашаю желающих присоединиться к нашей краеведческой деятельности – приходите всей семьей, дело найдется для каждого! Поверьте, одно дело что-то объяснять детям по картинкам или фильмам, и совсем другое – лично участвовать в воссоздании истории, так сказать, прикасаться к военным артефактам, по крупицам собирать информацию о том, что происходило много лет назад и чувствовать гордость, когда видишь результат своего труда и можешь поделиться им с окружающими.