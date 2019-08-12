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Переработчик вторсырья загрязнил стоками земли и водоёмы под Малоярославцем

12.08.2019 17:00 4 711 Елена Французова
Переработчик вторсырья загрязнил стоками земли и водоёмы под Малоярославцем

В понедельник, 12 августа, на заседании правительства обсудили ситуацию в деревне Терентьево Малоярославецкого района. Жители регулярно жалуются на то, что местный завод, занимающийся вторичной переработкой пластика, загрязняет промышленными стоками земли и водоемы.

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА сообщила, что предприятие неоднократно привлекались к ответственности.

- Имеются факты нарушения технологии эксплуатации очистных сооружений, превышение концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод, - сообщил представитель Росприроднадзора по Калужской области.

- Я прошу более внимательно ситуацию рассмотреть. Понятно, благие намерения - переработка вторсырья, в то же время, видите, чем благие намерения заканчиваются. Надо встретиться с собственником, провести профилактическую беседу и прекратить безобразия, - обратился к главе района первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Мы неоднократно встречались с собственником. Разработали дорожную карту по благоустройству территории, дорожную карту по модернизации очистных сооружений. У них там был аварийный сброс. Чтобы больше аварийного сброса не было, они дополнят свои очистные сооружения. Этого больше не повторится. Территорию благоустроят, посадят деревья, и всё будет хорошо, - ответил и.о. главы администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЁНОВ.

- Перед благоустройством они должны провести рекультивацию – загрязнённый грунт вывезти, утилизировать в соответствии с законодательством и только потом деревья сажать. Поэтому вы там построже с собственником. Понятно, что он ваш налогоплательщик, но окружающую среду нельзя разрушать, - дали поручение главе администрации.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество экология
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