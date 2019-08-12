Нашествие лис: от зверей предлагают защититься собаками и заборами

В последнее время в Калужской области лисы стали часто выходить к жилью, нападать на домашнюю птицу. При этом нередко лисы больны бешенством. Эту проблему обсудили в понедельник, 12 августа, на заседании правительства.
- О хитрости лисы мы знаем ещё по детским сказкам. Лиса - самое плодовитое дикое животное, до 7 лисят приносит, за летний период количество их увеличивается в разы, - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Калужской области Леонид ГРОМОВ. - Мы занимаемся регулированием численности, но уже за пределами деревень. Работу проводим целенаправленно. Каждому охотничьему хозяйству даётся лимит. Но в деревне должен сам уже позаботиться или собачку держать, или сделать ограждение, чтобы не позволить этой лисе проникнуть туда, где находится птица.
Уважаемые читатели, а вы встречали в калужских лесах каких-либо животных? Расскажите в комментариях!
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