Стань «Бодибогиней»: объявляем конкурс для подтянутых и спортивных

13.08.2019 14:32 298

«Студентка, комсомолка, спортсменка, и просто красавица», - все помнят эту крылатую фразу из классики советского кино «Кавказская пленница». В те времена физической культуре и спорту уделялось повышенное внимание. Утренняя зарядка, перерывы на заводах и в офисах для физических упражнений были обычным делом.

Хоть той страны уже нет, как и комсомола, но студентки, спортсменки и просто красавиц с годами только прибавилось, а здоровый образ жизни всё ещё в моде и никаких намёков на изменение этого тренда не видно. Об этом говорит хотя бы огромное количество фитнес-клубов и тренажерных залов, которые выросли в нашем городе, как грибы. И со временем мест времяпрепровождения для спортивных людей будет становиться ещё больше.

Потому в преддверии Дня города сайт www.kp40.ru объявляет о старте приуроченного к празднику фотоконкурса «Бодибогиня – 2019».

В период с 13 по 25 августа пройдет отбор и голосование за звание самой обаятельной спортсменки Калуги. К участию в конкурсе приглашаются: действующие фитнес-тренеры, профессиональные спортсменки и просто девушки-спортсменки.

Для того чтобы принять участие в проекте, нужно всего лишь прислать свою фотографию с тренировки в фитнес-зале, бассейне, на стадионе и т.п. и кратко рассказать о себе: где работаете-учитесь, каким видом спорта или физкультурных дисциплин занимаетесь и почему именно им, как давно и какие цели перед собой ставите.

По итогам конкурса автор самой интересной фотографии и истории, победившая в народном голосовании, которое пройдет на нашем сайте, получит титул «Бодибогиня-2019» и призы то нашего генерального партнера…

Фотографии и истории требуется присылать на е-мейл sport@kp.kaluga.ru с пометкой в теме письма: «Бодибогиня» до 23:59 18 августа. В этот же день стартует народное голосование, которое продлится до 25 августа.

Генеральный партнёр проекта: