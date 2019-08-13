Стань «Бодибогиней»: объявляем конкурс для подтянутых и спортивных

«Студентка, комсомолка, спортсменка, и просто красавица», - все помнят эту крылатую фразу из классики советского кино «Кавказская пленница». В те времена физической культуре и спорту уделялось повышенное внимание. Утренняя зарядка, перерывы на заводах и в офисах для физических упражнений были обычным делом.
Хоть той страны уже нет, как и комсомола, но студентки, спортсменки и просто красавиц с годами только прибавилось, а здоровый образ жизни всё ещё в моде и никаких намёков на изменение этого тренда не видно. Об этом говорит хотя бы огромное количество фитнес-клубов и тренажерных залов, которые выросли в нашем городе, как грибы. И со временем мест времяпрепровождения для спортивных людей будет становиться ещё больше.
Потому в преддверии Дня города сайт www.kp40.ru объявляет о старте приуроченного к празднику фотоконкурса «Бодибогиня – 2019».
В период с 13 по 25 августа пройдет отбор и голосование за звание самой обаятельной спортсменки Калуги. К участию в конкурсе приглашаются: действующие фитнес-тренеры, профессиональные спортсменки и просто девушки-спортсменки.
Для того чтобы принять участие в проекте, нужно всего лишь прислать свою фотографию с тренировки в фитнес-зале, бассейне, на стадионе и т.п. и кратко рассказать о себе: где работаете-учитесь, каким видом спорта или физкультурных дисциплин занимаетесь и почему именно им, как давно и какие цели перед собой ставите.
По итогам конкурса автор самой интересной фотографии и истории, победившая в народном голосовании, которое пройдет на нашем сайте, получит титул «Бодибогиня-2019» и призы то нашего генерального партнера…
Фотографии и истории требуется присылать на е-мейл sport@kp.kaluga.ru с пометкой в теме письма: «Бодибогиня» до 23:59 18 августа. В этот же день стартует народное голосование, которое продлится до 25 августа.
Генеральный партнёр проекта:
|
Мемориал всем войнам устанавливают в Калужской области 13.08.2019 09:52
Нашествие лис: от зверей предлагают защититься собаками и заборами 12.08.2019 16:16
Как калужский драматург писал пьесы вместе с Островским 10.08.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: