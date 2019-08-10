Как калужский драматург писал пьесы вместе с Островским

В Калужской губернии долго жил драматург Николай Соловьёв.

Родился Николай Яковлевич Соловьёв в Рязани в семье архитектора. А его дедушка по матери участвовал в строительстве Варшавского шоссе, которое проходило через Юхнов.

Когда мальчику было 6 лет, его отец умер, и семья осталась практически без средств к существованию. Тогда мать Николая — Пелагея Фёдоровна — получает приглашение сестры приехать к ней в Калужскую губернию и принимает его.

Ушёл в монастырь

Николай сначала находится на домашнем обучении, а затем поступает в Калужскую гимназию. Здесь он увлекается театром, много читает, принимает участие в любительских постановках, пишет студенческие пьесы. После учёбы 17-летний Соловьёв получает место комнатного надзирателя в благородном пансионе при гимназии. При этом он часто ходит в театр и водит туда гимназистов. Говорят, что для него в театре даже выделили специальный личный стул.





По некоторым данным, в доме № 5 по ул. Луначарского с 1853 по 1861 год жил Николай Соловьёв вместе с матерью.

Но Николай мечтает продолжить образование, он уезжает в Москву и поступает вольнослушателем в университет. Однако из-за финансовых проблем вынужден оставить учёбу и переехать в Мосальск, где работает учителем арифметики и геометрии в местном уездном училище и женской прогимназии.

В это время он пишет пьесы, наблюдает за местными жителями. Однако его произведения в Москве не принимают. Кроме того, зарплата учителя небольшая, денег не хватает. В расстроенных чувствах Соловьёв становится послушником в Николо-Угрешском монастыре, и об этом периоде он писал так: «Камнепад жизненных невзгод — бедственное материальное положение семьи, вызванное смертью отца, сплошные неудачи на писательском поприще, болезнь матери — стал причиной моего тяжёлого душевного состояния, разочарования в жизни и обострения религиозного настроения».

Судьбоносное знакомство

В монастыре Николай Соловьёв преподаёт в воскресной школе и продолжает писать. Однажды он знакомится с врачом, философом, литературным критиком Константином Леонтьевым. Тот передаёт пьесы Соловьёва драматургу Александру Островскому. В 1876 году Соловьёв лично знакомится с Островским. Леонтьев надеется, что это знакомство принесёт хороший результат, пишет Соловьёву: «… он поможет вам усовершенствовать форму ваших произведений, улучшит сценические приёмы ваши, отучит употреблять такие семинарские выражения, как дуэтировать, планировать (их никогда не употребляют светские люди) и т.п.»

Островскому, действительно, понравились пьесы молодого драматурга. Он приглашает Николая к себе в Щелыково, там они вместе работают над пьесами «Счастливый день» и «Кто ожидал?», которая позже стала называться «Женитьба Белугина». Островский выхлопотал для Соловьёва место на госслужбе и денежную ссуду в обществе писателей и оперных композиторов. В письме от 4 апреля 1877 года он сообщает: «И комиссией, и судьями пьеса ваша «Конец — делу венец» признана лучшей, но премии ей не назначено. Не огорчайтесь, вы ровно ничего не потеряете. Теперь дорога на сцену ей открыта, и её, и другую — «Счастливый день» — уже просят для бенефисов. Значит, с будущего сезона вы будете получать хорошие деньги с театров, кроме того, возьмёте немало и за напечатание пьес в журналах… Главное, вам нужно успокоиться и непременно писать ещё пьесу. Неудачи ваши, как кажется, кончились, и впереди у вас несомненный успех»

Пути разошлись

В течение двух лет Соловь­ёв вновь живёт и преподаёт в Мосальске, при этом периодически ездит к Островскому в Щелыково. Всего в соавторстве они написали четыре пьесы: «Счастливый день», «Женитьба Белугина», «Дикарка», «Светит, да не греет». Их с успехом ставили многие театры. А «Женитьба Белугина» и «Дикарка» шли даже за границей, в частности, в Праге.

Константин Леонтьев познакомил Соловьёва с Островским. Позже Соловьёв и Леонтьев поссорились.

Но тут между писателями стали возникать конфликты. Соловьёв показывал свои пьесы Островскому, считая их готовыми. Однако Островский заставлял переделывать почти всё: изменить состав и расстановку персонажей, поменять название. Соловьёв относился к критике болезненно, в одном из писем Леонтьеву жаловался: «Из Москвы я уехал со страшным мраком на душе. Явился сюда Островский, ждал меня, ждала и неожидаемая мною работа, ломка опять почти всей моей пьесы по его плану! (Нечего вам говорить, каково это было мне, я чёрт знает уж на что был готов… просто бросить проклятую эту литературу, — хандра, борьба, думы всякие доводили до отчаяния…) Но наконец, стиснувши зубы,.. я засел, и только в настоящую минуту, поставивши снова дело на ноги, я овладел собою, мне лучше, и я могу писать вам! Пьеса теперь почти готова, и получила она только другое освещение, а душа её та же».

Островский тоже не был в восторге от происходящих ссор и замечал: «… при переработке «Женитьбы Белугина» Николай Яковлевич не принимал никакого участия. Он, бесспорно, даровитый человек, но это дарование своеобразно, оно совершенно не культивировано и окутано громадой чего-то ненужного, что приходилось счищать, чтоб добраться до зерна. Я пробовал призывать Соловьёва для совещания, но раскаялся. Своими речами он приводил меня в ужас. … Помаялся я, помаялся, наконец, перестал звать его к себе и всю обу­зу вынес на своих плечах.»

Больше вместе пьес они не писали, но хорошие отношения сохранили. Соловьёв сильно переживал смерть Островского в 1886 году.

Последней же успешной пьесой, написанной Соловьёвым, стала «На пороге к делу». Ее ставит Малый театр, а главную роль исполняет знаменитая Мария Ермолова. Героиня пьесы Вера Лонина, девушка из интеллигентной семьи, приезжает в глухую деревню учительствовать в земской школе. Она полна решимости преодолеть любые трудности, чтобы увидеть результат. Но, столкнувшись с реальной жизнью, теряет веру в себя и готова отступить. Завершается пьеса браком героини, остановившейся «на пороге к делу», с богатым помещиком, намеревающимся открыть в своём имении школу.



Александр Островский считал Соловьёва талантливым драматургом, но характер его находил скверным.

Депрессия подорвала здоровье

В семейной жизни Соловьёв был счастлив. В 38 лет он женился на 23-летней Варваре Раевской. У них родились пятеро детей. Варваре от матери досталось поместье в хуторе Крутое Мещовского уезда (ныне — Юхновского р-на) Калужской губернии. Места там красивые. У Соловьёвых в усадьбе был деревянный дом на крепком каменном фундаменте. Здесь они живут в течение 10 лет, музицируют тихими летними вечерами, поют и читают стихи. Затем семья переезжает в Юхнов. Николай все время пишет, всего он создал 23 пьесы, но его работы не востребованы. От отчаяния вновь начинается депрессия, здоровье с каждым днём ухудшается…

27 ноября 1898 года Соловьёв скончался в возрасте 53 лет. Похоронен в Юхнове. Расходы на похороны были покрыты за счёт средств от специально организованного спектакля. Его вдова получила пенсию на содержание семьи. Одна из дочерей Варвары и Николая — Вера Николаевна Светлова-Соловьёва стала заслуженной артисткой РСФСР.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.