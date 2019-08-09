Таинственные фото: калужанин снимает с помощью монокля

Снимки, выполненные в самых различных жанрах и направлениях, притягивают и не отпускают.

Это уличная фотография, наполненная особой атмосферой, таинственностью, недоговорённостью… Мягкий колорит растворившегося в дожде города, залитые потоком вечернего солнца дома, отбрасываю­щие причудливые тени на неровную поверхность асфальта, а вот утренняя Смоленка, скрытая воздушной дымкой тумана…

Загадочным пикториализмом фотохудожник Евгений ФРИДГЕЛЬМ увлёкся несколько лет назад и даже сам мастерит подходящие для таких снимков объективы.

— Однажды в Фейсбуке я опубликовал чёрно-белую фотографию — пейзаж, и известный калужский телеоператор и фотограф Игорь Шведов написал комментарий: «Пикториально получилось». Я думаю: «Что такое пикториально?» Полез тогда изучать и вот исследую до сих пор…

«Венеция. Любопытство».

Пикториализм — направление, которое зародилось одновременно с фотографией в середине XIX века, отличается особой художественностью. Это фотографии-картины. Pictorial в переводе с английского означает «картинный, подобный картине». Можно сказать, это импрессионизм в фотографии. Ведь чем импрессионизм отличается от академической живописи? В нём настроение, событие, атмосфера важнее подробностей антуража. Пикториалистам тоже не интересна документальность снимка. Для достижения художественности, которая для них важнее, они применяют разные техники, включая мягко­рисующие объективы, которые обобщают детали.

Я пользуюсь монок­лем — объективом с одной линзой, он добавляет в кадр художественность. Сейчас работаю над пинхолом. Это объектив без линзы, превращающий фотоаппарат в камеру обскура. Будет интересно проверить его в действии. Он совершенно простейший: маленькое отверстие — и всё. Картинку даёт, как глаз видит. Для пикториализма — то что надо: все подробности исчезают, остаётся главное — атмосфера кадра. Мне ещё всегда интересен сюжет, потому что фотограф должен что-то донес­ти до зрителя, а не просто вый­ти из подъезда и снимать всё подряд. Сюжет у меня главенствует.

— Если честно, впервые узнала о таком необычном направлении…

— Пикториализм когда-то был популярен, но просуществовал примерно 100 лет, до середины ХХ века: фотография стала развиваться массово и задавила его. А сейчас снова пошёл всплеск интереса. Правда, каждый понимает его по-своему. Кто-то принимает за пикториализм любую ретро-фотографию, кто-то — фото в монохроме, а кто-то снимает моноклем и думает, что кадр «автоматом» становится пикториальным. На самом деле, если посмотреть работы классиков этого направления, там практически нет размытости монокля. Ранние пикториалисты (интересно, что почти все они были художниками или увлекались рисованием: Леонард Мизон, Николай Андреев, Василий Улитин, Альфред Стиглиц, Робер Демаши и многие другие отцы-основатели этого направления) не воспринимали фотографию серьёзно как вид искусства, считали полуфабрикатом. Они вручную подрабатывали фото, но не превращали его в живописное или графическое полотно, а оставляли фотоструктуру снимка, лишь усиливая состояние и настроение, заложенное в нём изначально.

«Калуга. Дождь».

Мечтал о цифровой эре

— Евгений, в какой вообще момент вашей жизни появилась фотография?

— Когда мне исполнилось 10 лет, я получил в подарок фотоаппарат «Смену». Снимать мне нравилось, а вот «кухня» фотопечати — не очень. Мне хотелось, чтобы фото можно было увидеть сразу, ещё тогда стал мечтать о цифровой эре (смеётся)… Потом поступил в культпросвет­училище на отделение «Фото и художник-оформитель», в дипломе у меня написано: «Руководитель фото и киностудии».

Этот портрет Евгения Фридгельма недавно сделал его сын Вениамин Фридгельм.

— Вас многие знают как художника, помнят, что вы оформляли молодёжный клуб «Фантазия»…

— «Фантазия» тогда гремела в Калуге, там собирались интересные творческие люди. В советские времена ведь ночных клубов не было. Молодёжь шла туда, во Дворец пионеров, где можно было потанцевать, посмотреть кино, какие-то театральные постановки. Там я рисовал декорации, оформлял зал.

А живописью перестал заниматься в 1992 году. Это был год, когда я сел за компьютер. Ушла возня с красками, мытьём кистей и грунтованием холстов. Начался более чистый процесс — изучение компьютерной графики… С 2002 года, когда у меня появилась первая цифровая камера, снова вернулся к фотографированию.

Самая древняя дорога в Калуге

— Вы коренной калужанин, хорошо знаете город, даже написали потрясающе интересную книгу о дореволюционной Калуге. Когда ходите с фотоаппаратом по городу, что нравится снимать больше всего?

— Калуга уже снята-переснята… Я в принципе вообще нигде, даже в поездках, не снимаю достопримечательности. Мне интересны люди. Хожу, наблюдаю за людьми. Ловлю интересный свет, ракурсы…

— А есть в Калуге любимые места?

— Весь старый город — вокруг Березуйского оврага… Кстати, под Дворцом пионеров, от Золотой аллеи к реке проходит самая древняя дорога Калуги, которая когда-то была под крепостью. Историческая часть, которую мы сегодня видим, это ХVIII век. А вот этой дорожке как раз можно отмечать юбилейные 650.

Часто снимаю парк. Фонтан «Девочка с зонтиком» — любимое место… В исторической части совсем другой дух. Архитектор Петр Романович Никитин, который в 1778 году сделал регулярную планировку Калуги, построил город таким образом, что некоторые улицы на закате просвечиваются насквозь и создаются необычные ракурсы, световые декорации, а идущие люди отбрасывают длинные тени…

Деревня Эгисхайм, Эльзас. Увидеть это место Евгений Фридгельм мечтал 7 лет.

Подарок судьбы через 7 лет

— У вас много интересных фото, сделанных за границей. Где побывали в этом году?

— При любой возможности стараюсь куда-нибудь уехать. В этом году уже было три поездки. Провёл неделю в Страсбурге — поездил по Эльзасу. Очень живописное место — деревня Эгисхайм. Добраться до него непросто: от города Кольмар надо брать такси, потому что автобусы очень редко ходят. Приехал в Эгисхайм — никого, пустые улицы, уютные домики, всё утопает в цветах, на каждой крыше — аист. Ходишь и будто сон видишь. Всё такое патриархальное… Совершенно по-другому себя ощущаешь в таких местах. Лет 7 назад в Интернете мне попалась фотография: старинный городок, аккуратные фахверковые домики, цветы, узкие улочки… Думаю: «Какое красивое место, где же это?» А фото оказалось не подписано. Эта картинка засела в моей голове. И настоящим потрясением для меня было, когда, гуляя по Эгисхайму, я вдруг увидел этот уголок! Судьба преподнесла мне то, что я хотел увидеть.

Ещё побывал в Греции, на Крите. Там брал машину и ездил по горам, по монастырям. В плане архитектуры городов Греция более скучная.

Съездил в Таллин, правда, провёл там всего сутки, погулял вечером и на рассвете, в 4 утра. Но эта поездка была для меня особенной. В Таллине до этого я был в 1975 году с родителями. Тогда исходил Старый город вдоль и поперёк, назубок знал, что где. И вот через 44 года я снова там оказался и сам удивился, что всё помню: вот сейчас будет часовня за углом, поворачиваешь — и вот она!

Как-то в воскресенье мы шли с отцом по старому Таллину и почему-то тогда город будто вымер, людей на улицах почти не встречали. Я был со своей «Сменой», сделал снимок: отец идёт по совершенно пустой улице. И сейчас, спустя 44 года, я неожиданно оказался на этой улице, и она вновь была такая же безлюдная… Сразу нахлынули воспоминания, аж до слёз. Почему я и люблю путешествовать по Европе: там сохранились аутентичные города. Каким был Таллин 44 года назад, да и 440 лет назад, таким он и сейчас, в принципе, остался.

«Болонья. Ливень».

Думать на шаг вперёд

— Есть ли какие-то секреты, как сделать удачный снимок?

— Раньше, чтобы запечатлеть какое-то место или здание, я терпеливо ждал, когда народ разойдётся и не будет заслонять красоту. Сейчас, наоборот, жду, чтобы кто-то в кадр вошёл. Фотограф, как шахматист, должен думать на шаг вперёд. Например, в Венеции я наблюдал такую картину: навстречу идут родители и за верёвочку тянут самокат, на котором едет маленькая девочка, а за ней бежит собачка. Я присел на корточки, стал ждать. И сделал удачный кадр: в какой-то момент и девочка посмотрела в камеру, и собачка, и ещё на заднем плане мужчина и собака оглянулись. Такие удачные моменты можно спрогнозировать.

У меня есть фото: главный вход в Калужский краеведческий музей — ажурные ворота, фонари… Ближе к вечеру, когда солнце оказывается напротив фонарей и бьёт оттуда на улицу, ажур решёток отражается на асфальте проезжей части. Но просто тень снять — скучно. Стал ждать. И когда прошли две девушки, их длинные тени легли на тень решетки, кадр оживился. Надо просто знать, что ты хочешь получить в итоге.

— Где можно увидеть ваши работы?

— Публикую их на международном ресурсе: 500px.com, в соцсетях — в Фейсбуке, Инстаграме, есть свой сайт-портфолио. В этом году в Калуге было 4 выставки моих работ. В сентябре планирую большую персональную выставку в Боровске. И есть предложение в новом театральном сезоне разместить фотографии в Калужском драмтеатре.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.