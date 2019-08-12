Доброкачественные заболевания молочных желез не предрак!

12.08.2019 14:26 402

Серия подкастов Калужского областного клинического онкологического диспансера начинается с темы доброкачественных образований в груди. В дальнейшем мы будем рассматривать темы профилактики, ранней диагностики, лечения онкозаболеваний, затронем темы онкопсихологии и онконастороженности. Цель наших выпусков – вести актуальный и открытый диалог специалистов с населением, давать ответы на волнующие вопросы и повышать мотивацию к сохранению своего здоровья.

Рак молочной железы - опасное злокачественное заболевание груди. Но в течение жизни многие женщины сталкиваются и с доброкачественными образованиями, такими как мастопатия, фиброаденомы и кисты. Некоторые считают, что они повышают риск развития рака молочной железы. Свое мнение по этому поводу выскажет Карина Ярушина, врач онколог-маммолог Калужского областного клинического онкологического диспансера:

- Первое, на что хочу обратить внимание: изменения груди – это нормально. В организме происходят естественные процессы, и состояние груди меняется в зависимости от возраста или состояния женщины (например, беременность), применяемых гормонов и контрацептивов.

Второе – на то, что мнения многих онкологов и маммологов у нас в стране различаются. Одни хирурги рекомендуют удалять доброкачественные образования в любом случае, другие врачи придерживаются иной тактики. Свой взгляд я изложу ниже.

Поговорим о фиброаденомах. Фиброаденома молочной железы - это доброкачественное образование, которое чаще встречается у женщин в возрасте 20-35 лет. Напоминает круглый шарик по форме, функционирует как нормальная ткань молочных желез, не вызывает боли. Большинство фиброаденом выявляются с помощью УЗИ или маммографии, некоторые можно нащупать. Показания к удалению – большой рост опухоли, дискомфорт в груди и ее деформация. В других случаях фиброаденомы сейчас, как правило, не удаляются, а просто наблюдаются в динамике.

Другое часто встречающееся изменение груди – это мастопатия. Она тоже не является предраковым заболеванием и вообще не входит в международную классификацию болезней. Мастопатия во всем мире считается нормальным состоянием груди. Ее появление всего лишь показывает изменение гормонального уровня в организме. При мастопатии женщина может почувствовать некоторый дискомфорт и тяжесть в груди перед началом менструации, дискомфорт в подмышечных впадинах. В таких случаях, согласно международным рекомендациям, мастопатия также не требует лечения. Врач может прописать обезболивающие и порекомендовать носить более удобное мягкое белье. Лечение, как правило, гормональное, назначают только если женщина чувствует сильную боль и дискомфорт. Мастит также не является предшественником рака.

И, наконец, поговорим о кистах, которые встречаются чаще всего у женщин от 35 до 50 лет. Они не влияют на развитие рака молочной железы. Тем не менее существуют многокомпонентные кисты, которые могут незначительно повысить риск развития рака в будущем. Поэтому их надо наблюдать, и врач может назначить биопсию. Множество кист также могут затруднять выявление других новообразований в тканях. Крупные кисты (более 2,5 см) могут доставлять неудобства и болевые ощущения, в этом случае врач порекомендует удаление жидкости из кисты.

Чтобы быть спокойной за свое здоровье, необходимо наблюдать за состоянием молочных желез у маммолога либо гинеколога, а также с помощью УЗИ (до 40 лет) или маммографии.

В Калужской области уже второй год существует государственная программа скрининга рака молочной железы. По Калуге и области работают специальные передвижные цифровые маммографы, и все женщины после 40 лет могут бесплатно пройти скрининг. Информация по программе - на сайте: www.mammogram.ru и www.oncokaluga.ru.

Что касается данной темы, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях под этой статьей в течение недели (по 18 августа включительно), и специалисты Калужского онкодиспансера на них ответят.