Калужские таксисты не торопятся пробивать чеки

08.08.2019 14:35 1138

Далеко не все калужские таксисты спешат переходить на кассовые аппараты — это показало собственное расследование редакции “Калужский перекрёсток” по итогам первого месяца жизни с онлайн-кассами. Таксопарки и водители-индивидуальные предприниматели были обязаны поставить кассы к 1 июля, но для многих воз и ныне там. Региональное Управление ФНС, куда мы обратились за комментариями, напоминает нерадивым бизнесменам, что за нарушения предусмотрены штрафы. Ведь чеки часто не пробивают для того, чтобы уходить от налогов. Как устроена “механика” ухода от касс, чем это вредно для простого потребителя услуг, а главное — кому закон позволяет обойтись без касс? Об этом - в нашем эксклюзивном материале.

Онлайн-кассы: как это работает и зачем нужно

Закон обязал ставить кассы все такси без исключения. Понятно, почему: чтобы от налогов не бегали. Да и простому потребителю услуг такси чеки за поездку бывают нужны очень часто: в командировке, служебной поездке, для предоставления работодателю. Естественно, касса в колесящей по городу машине может быть только “переносная”, то есть - онлайн.

Внешне онлайн-касса практически ничем не отличается от обычной. Главная её особенность — связь с интернетом. Благодаря этому информация о проведенных сделках автоматически передается в контролирующие органы. Доступ к интернету открывает и другие возможности. Например, теперь покупатель может получить электронную версию чека на свою почту. Электронный чек можно использовать также как и бумажный: для возврата денег за некачественную услугу и просто для контроля своего бюджета.

А качество услуг такси в Калуге — серьезный вопрос. Не раз на заседании правительства обсуждалось поведение таксистов: они хамят пассажирам, отказываются перевозить их с детьми. Защитить свои права калужанам сложно: нет чека - значит, фактически, услуга не оказывалась. Поэтому мы решили выяснить, как переход на оборудование осуществляют таксопарки и как отчитываться индивидуальным водителям.

“Черные таксисты” под видом легальной службы?

И сразу столкнулись с проблемами! Редакция обратилась к руководству компании “Тап.Такси” с просьбой рассказать, как устроена отчетность в их компании. Реакция была резкой: без объяснения причин с корреспондентом общаться на эту тему отказались.

«Мы не будем ничего комментировать», — сказали нам, тут же повесив трубку.

Такой ответ на вполне невинный вопрос показался нам странным. Мы решили провести «контрольную закупку»: заказать вечером машину из этого таксопарка. Для конспирации авто вызывали не к зданию редакции, а к одному из кафе в центре города. По легенде, пассажир уезжает в командировку, поэтому обязательно нужен чек, иначе расходы не возместят.

Водитель приехал быстро, был вежлив, с комфортом доставил по указанному адресу. Онлайн-кассы в машине не оказалось, в салоне автомобиля стоял лишь банковский терминал. Как только вопрос коснулся чека, водитель стал высказывать явное недовольство: «Чеки у нас выдают в парке заранее. Хотите чек — так туда заранее звоните и предупреждайте!»

Ничего себе! Значит, банальная поездка на такси превращается в целый квест. А если пассажиров несколько, и одного из нужно будет куда-нибудь завезти? Или необходимо заехать в магазин, аптеку — тогда стоимость поездки явно поменяется, а вот информация на чеке — нет.

Ведь, прежде чем пойти в магазин, нам не приходит в голову позвонить туда, чтобы к приходу покупателя заранее выбили чек. Сегодня за пять минут машину можно получить в любом онлайн-сервисе, и чек за оказанную услугу должен выдаваться по умолчанию.

Самозанятый таксист — что это значит?

А между тем, именно в Калужской области таксистам повезло — они могут абсолютно легально обходиться без всяких касс. Все потому, что мы стали одним из четырёх регионов, в которых тестируется проект по внедрению нового налогового режима — самозанятости. По последним данным, число самозанятых граждан в стране превысило 100 000, среди них самая большая группа — таксисты. Ажиотаж понятен: статус самозанятого позволяет водителям получать выплаты без посредников, да еще и платить самый маленький налог по стране — всего 4-6% — который списывается автоматически через приложение «Мой налог», и только тогда, когда самозанятый оказывает услуги. Ни тебе обязательных сборов, ни бумажной волокиты.

Поэтому многие индивидуальные предприниматели (ИП) нажатием одной кнопки и переходят на новый выгодный режим. Всю отчетность приложение также формирует самостоятельно. В том числе, и чеки за поездки, которые имеет право потребовать пассажир. Кроме того, наличие чеков — важная вещь для подтверждения доходов в налоговой, но об этом пойдет речь дальше.

Зарегистрировались и спят спокойно

Сергей Ларечкин уже несколько лет занимается перевозками. Сначала работал как ИП. Но, узнав, что самозанятые отчисляют лишь 4-6% от своих доходов, да к тому же им не надо устанавливать онлайн-кассы, решил стать одним из них.

«Устанавливать онлайн-кассы за свой счёт невыгодно, — считает он. — Самозанятым я стал, потому что это дает налоговые послабления, как правило, плачу только 4% со своих доходов. Если пассажир просит, отправляю чек на его электронный адрес. Вот, например, недавно вез на вокзал командировочного, ему нужны были чеки для отчетности. Без проблем выслал на электронную почту одним нажатием телефонной кнопки».

Другая компания, в которую мы обратились за комментариями, “БроТакси”, вообще рекомендует всем своим водителям становиться самозанятыми, чтобы законно работать без кассы. Чеки создаются через «Мой налог» и водители сами отчитываются, отправляя клиентам это электронное подтверждение поездки на почту. Бонусом — низкие налоги.

«Сейчас всем водителям разъясняем плюсы перехода на работу самозанятыми. Онлайн-кассы не нужны, отчисления в налоговую минимальные, — рассказал руководитель компании Владимир Жизницкий. — Со всеми водителями у нас заключён договор аренды, они скачивают электронное предложение Future, через которое можно арендовать автомобиль. Аренда автомобиля идёт по часам, стоимость зависит от марки машины. Для нас это удобно. Сразу же информация об аренде проходит в налоговую. А чеки пассажирам водители отправляют на почту».

Кстати, еще один нюанс. Для тех, кто работает через таксопарк, по закону 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники до недавнего времени была обязательной установка онлайн-кассы в каждой машине. До недавнего, потому что с 1 июля в закон внесли поправки, позволяющие устанавливать всего одну кассу на всю организацию. Это значительно сокращает расходы: в среднем на одну онлайн-кассу придется потратить около 23 тысяч рублей, и наличие такой в каждой машине — брешь в бюджете небольшого предприятия.

За нарушителями — придут

В общем, выбор широк: хочешь — становись самозанятым, хочешь — ставь одну кассу на парк, главное закон выполняй. А нарушителям придется туго. Как итог, приводим комментарий Регионального Управления ФНС:

С 1 июля вступили в силу поправки в 54-ФЗ «О применении кассовой техники»: по новому закону кассы должны применять все индивидуальные предприниматели и организации. По нашим последним данным, в рамках реформы более 1,1 миллиона налогоплательщиков в России сегодня уже используют 2,8 миллиона онлайн-касс.

Важно отметить, что в новом законе предусмотрены альтернативные условия только для предпринимателей, которые платят налог на профессиональный доход — им кассы не нужны. Самозанятые в четырех регионах, где проходит эксперимент по введению специального налогового режима — в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане — формируют чеки за свои услуги и товары через приложение «Мой налог». По имеющимся данным, уже в первом полугодии в качестве самозанятых зарегистрировались более 100 тыс. человек.

Что касается индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих услуги перевозки пассажиров, в соответствии с новой редакцией закона они получили право использовать одну кассу на все коммерческое предприятие.

За отсутствие онлайн-касс предусмотрена административная ответственность, которая устанавливается ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ. По этой статье для юрлиц предусмотрены штрафы на сумму не менее 30 тысяч рублей.

Руководство Калужской области также подчеркивает, что вопросу выхода их тени предпринимателей будет уделяться особое внимание. Так, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов замечает, что с потенциальными самозанятыми в регионе проводятся разъяснительные беседы. К этой работе подключены налоговая служба и областная торгово-промышленная палата.