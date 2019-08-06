Обзор недели: новая песня и медаль имени Циолковского

В среду, 7 августа, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».
Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе музыканту, участнику группы Teletape Юрию МАШТАКОВУ.
— Наконец-то мы закончили работу над одной из песен для Teletape и отправили её в Москву. Сведение было долгим и изнурительным, песня долго нас не отпускала. Трек называется «Аум». Раньше можно было найти только запись с концерта, теперь же он будет доступен и в студийном качестве.
— Подходит к концу работа над дебютным альбомом тульского музыканта Даниила Матова, которая началась ещё прошлой осенью. Все песни уже записаны, теперь мы занимаемся сведением и вопросами дальнейшего продвижения. Сейчас Даниил уехал в Одессу, но я надеюсь, что к сентябрю мы завершим этот проект.
— Я практически не вылезаю из студии, поэтому все истории в основном музыкальные. Сейчас помогаю записываться нашим молодым калужским ребятам — Александру и Марии Пенским. Это брат и сестра. Интересно, что у Александра — своя атмосфера, у Марии — своя, но в итоге им удаётся работать вместе и создавать современную психоделическую поп-музыку. И очень круто было обнаружить эту музыку здесь, рядом с нами. Сейчас Александр поступил на филологический факультет в Пражский университет, и мы работаем очень плотно, стараемся использовать всё время до его отъезда в Чехию.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
В этот день 65 лет назад, в 1954 году, Академией наук СССР была учреждена золотая медаль имени Константина Эдуардовича Циолковского, которая присуждается Президиумом Академии российским и зарубежным учёным за выдающиеся работы в области межпланетных сообщений один раз в три года.
Среди обладателей медали — главный конструктор ракетно-космической промышленности Сергей Королёв. Её вручали многим космонавтам, в том числе Юрию Гагарину.
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В этот день 95 лет назад, в 1924 году, в состав Калужской губернии был включён Юхновский уезд. Он был образован в результате административной реформы Екатерины Великой в 1777 году и входил сначала в состав Смоленского наместничества, а затем — Смоленской губернии. В её составе просуществовал до указанного года, после чего был упразднён в связи с очередной реформой. Большая его часть вошла в Сухиничский округ Западной области, в 1937 году его территории вернулись в Смоленскую область, а в 1944 году уже в статусе Юхновского района вошёл в состав вновь образованной Калужской области, где прекрасно себя чувствует до сих пор.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью известны вам? Пишите в комментариях!
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