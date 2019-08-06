Как девочка с синдромом Дауна мечтает стать моделью

9-летняя девочка берёт телефон. Включает камеру и тут же начинает позировать. Её мимика меняется чуть ли не каждую секунду: она то удивляется, то смотрит строго, то улыбается.

— Даша очень любит фотографироваться. Знали бы вы, каких трудов мне это стоило! — рассказывает её мама ­Наталья ЩИПИЛИНА. — Даже посмотреть в объектив ей было сложно. Но теперь понимает, что она — красавица. Практически каждая наша прогулка — импровизированная фотосессия.

У Даши большие, шоколадного цвет глаза, русые локоны и… синдром Дауна.

Особенное счастье

— Мы с мужем никогда не думали, что это коснётся нас. УЗИ во время беременности ничего не показало. Cреди моих знакомых, которые воспитывают малышей с синдромом Дауна, нет ни одного, кто узнал бы об этом до рождения ребёнка. Есть миф, что такие дети появляются, когда мама совсем юная, 15–16 лет, либо, наоборот, ей уже за 40. Это неправда.

Даша с мамой и папой. Родители в ней души не чают.

Даша — единственный ребёнок в семье. Долгожданная девочка. Всеобщая любимица. Но первый год её жизни тяжело дался близким. Пришлось не только принять особенного ребёнка, пройти массу обследований, но столкнуться со стереотипами и непониманием даже со стороны врачей.

— Первый год прошёл как в тумане. Самые страшные мысли приходили на ум. В роддоме мне сразу сказали: «Это овощ. Маму и папу узнавать не будет!» В карточке написали целый список заболеваний — как по книжкам. Но у нас, слава Богу, практически ничего не подтвердилось. Это сейчас есть группы в Интернете, где тебя могут поддержать, подсказать. А тогда ничего такого не было.

Когда она была совсем меленькой, особенностей развития было практически не видно. На улице на нас не обращали внимания. А потом Даша подросла, и люди стали пристально её разглядывать. Меня коробило: ну что они смотрят, что, это зверушка какая-­то? А сейчас мы с ней идём по городу с гордо поднятыми головами. Я не хочу её прятать, как делают многие родители. А потом удивляются, что на массовых мероприятиях такие дети боятся людей, затыкают уши, теряются.

Куда только мы не ходим: цирк, концерты, музеи, не говоря уже о кино и кафе! — продолжает Наталья. — Недавно были на выступлении Тимы Белорусских — это Дашин любимый исполнитель. Друзья поражаются, как маленький ребёнок высиживает весь концерт, а она ещё и танцует, и на сцену старается подняться.

В этом году девочка идёт в школу.

В творчество — с головой

Даша — очень эмоциональная девочка. Всё, что не может сказать словами, показывает мимикой, жестами. Так что мама понимает её практически без слов.

— По-­моему, она рождена для сцены, — считает Наталья. — Настоящая актриса.

Свои творческие способности Даша проявляет в танцевальном коллективе «Огни Калуги», в котором занимаются такие же «солнечные дети».

— Казалось бы, что такое танцы? Ничего сложного. Но наших ребят сначала надо было научить слушать и слышать музыку, — ­говорит Наталья. — Выступая, они смотрят друг на друга. Один ошибся, и всё — остальные начинают копировать. Для педагога это очень тяжело, у нас их столько сменилось… Но детям это нужно. Причём им важно не просто танцевать, а выступать перед публикой. Когда они видят людей в зале, чувствуют, что нужны, глаза загораются, ритмичнее двигаются.

Наталья говорит, что об особенных детях, как правило, вспоминают только к какому-нибудь празднику, например, к 21 марта — Международному дню человека с синдромом Дауна.

Поэтому родители стали сами искать площадки, где ребята могут выступить. В Калуге таких мест почти нет. В мае «Огни Калуги» танцевали в столичном парке «Царицыно» на празднике «Мы все разные».

— Мы пробыли там целый день. Шёл дождик, дети — в чешках. Взрослые устали, а им хоть бы что! Они целый день готовы танцевать. Кругом — знаменитости, у детей столько эмоций! Причём звёзды сами к ребятам подходили, просили с ними сфотографироваться.

На празднике в Царицыно Даша познакомилась с «солнечным» сыном актрисы Эвелины Блёданс Семёном.

На обложке журнала

Наталья часто задумывается о будущем своей дочки. Пока оно её страшит. Это с малышами возятся в реабилитационных центрах, для них устраивают мастер-­классы, разные игровые и развлекательные программы.

— После 18 лет жизнь людей с особенностями развития будто заканчивается. Никому они больше не нужны. Все по домам сидят. На работу мало куда берут, — рассказывает Наталья. — Да и я понимаю, что Даше не стать профессором, значит, будем развиваться в творчестве.

Увидев, что дочь любит фотографироваться, ­Наталья решила, что Даше надо попробовать проявить себя в модельном бизнесе. Девочка посещала модельную школу, её фото попало на обложку местного детского журнала. Но на этом всё и закончилось.

— Нас приглашают модельные школы Москвы. Но в столицу не наездишься, а в Калуге на показы берут только за деньги, — рассказывает Наталья.

И тогда она стала сама устраивать дочери фотосессии. Тем более что Даша с удовольствием выбирает себе наряды и постоянно крутится у зеркала. Фотографии Наталья выкладывает в соцсетях в надежде, что их заметят.

— Стараюсь по возможности отправлять фото Даши на всевозможные детские конкурсы. За рубежом «солнечные дети» становятся лицами известных брендов. Чем мы хуже?

В подтверждении, что ничем, Даша открывает в мамином телефоне папку с фотографиями, показывает их и начинает что-­то эмоционально объяснять.

— Иногда я её не понимаю, — говорит Наталья. — А она сморит на меня так, будто хочет сказать: «Ну как ты не поймёшь, это же просто!» Может быть, это мы для них — люди с особенностями?

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.