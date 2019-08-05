Калужские чиновники прокомментировали массовую гибель пчёл

Пасечники сообщают о массовый гибели пчел в Калужской области. Эту проблему обсудили в понедельник, 5 августа, на координационном совещании правительства. По данным комитета ветеринарии, за пять месяцев этого года при лабораторных исследованиях подмора пчёл были выявлены их заболевания на отдельных пасеках в Боровском, Сухиничском, Ферзиковском, Хвастовичском, Бабынинском, Дзержинском, Перемышльском районах. Местные пчеловоды уверены, что массовая гибель пчёл связана с неконтролируемой обработкой полей химикатами.
- Я некоторое время назад поставил своих пчел на поле с рапсом, - цитирует «Рен ТВ» известного калужского пасечника, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. - Так получилось случайно, что я оказался на этом поле и увидел двух трактористов, с двумя системами опрыскивания. Рядом с моими пчелками. Я подошел к этим трактористам и в режиме физического предупреждения сказал им: прекратите все эти работы. Одним словом, я еле-еле спас своих пчелок от гибели.
- Ситуация с пчёлами имеет глобальный характер. Она не только [характерна] для России, но и для Европы, и для Америки. В этом году реально результаты негативные, - прокомментировал ситуацию региональный министр сельского хозяйства Леонид ГРОМОВ. - Но надо сказать, что все средства, которые применяются, средства защиты, они легальные. У нас не выявлено каких-то контрафактных. В целом ситуация по применению средств защиты находится на постоянном контроле. У нас где-то 1500 пчелопасек. Мы в прошлом году произвели более 360 тонн этого ценнейшего продукта. Конечно, нужно выстраивать правильное взаимоотношение, чтобы и пчеловоды чувствовали себя спокойно, как говорится.
Громов подчеркнул, что без применения химикатов заниматься сельским хозяйством в промышленных масштабах невозможно.
- Конечно, многое сегодня идёт всяких разных разговоров, и климат меняется и всё остальное, - сказал он.
- Здесь очень важно, чтобы специалисты были привлечены к решению этой проблемы, - считает заместитель губернатор Дмитрий ДЕНИСОВ. - Понятно, что промышленное производство сельхозпродукции сопряжено с необходимостью использования различного рода химических соединений, которые вызывают гибель пчёл. Поэтому здесь специалисты должны зонировать, с моей точки зрения, те территории, которые пока ещё вне зоны влияния крупных агрохолдингов, применяющих те вещества. И [нужно] выдавать определённые рекомендации фермерам, которые занимаются пчеловодством. Самое главное – объективная информация и профессиональный подход. Там, где можно заниматься без ущерба для себя, прежде всего, для своего бизнеса, ну, и для пчёл.
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