Как богатый фабрикант разрушил карьеру сына

Остатки поместья в Ахлебинино.

Род Коншиных — старинный, известен с середины XVI века и происходит от серпуховских мастеровых. Нажив капитал, фабриканты открыли текстильное производство, которое в конце ХIХ – начале ХХ века при Николае Николаевиче Коншине достигло расцвета. На фабриках были харчевые лавки, корпуса бесплатных жилых казарм, 200 домиков для семейных рабочих, которым выдавались ссуды на приобретение жилья, больница с тремя врачами, ясли, двухклассное училище, низшая ремесленная школа, чайная «для отвлечения рабочих от трактиров», театр. Имелись оркестр, футбольная команда и многое другое. Всё содержалось за счёт фирмы и частных пожертвований Коншиных.

Николай Коншин дважды избирался городским головой Серпухова, был попечителем многих учебных заведений, приютов и больниц, за что удостоился дворянского титула и государственных наград.

Опоздал к королеве

Коншин был женат трижды и имел девять детей. Интересно, что троих его сыновей звали Николаями, то есть они были полными тёзками своего отца, что часто вызывает путаницу в исторических документах. Каждому из детей Николай Коншин выделил богатое наследство. Одному из сыновей — Николаю Николаевичу — досталось имение Ахлебинино, расположенное недалеко от Калуги. Поначалу новый владелец — Николай-младший — имением не интересовался. Все дела вёл управляющий. Николая больше привлекала артистическая карьера. Он с детства прекрасно пел, обладал красивым тенором. И, к негодованию отца, мечтал стать оперным певцом. Закончив Московскую консерваторию, он поехал учиться пению в Рим, в школу драматической оперы. И карьера его поначалу складывалась успешно — Николай стал солистом Императорского оперного театра в Москве, выступал на всемирно известных сценах.

За границей молодой Коншин знакомится со звездой того времени — американской певицей Эммой Мэршон, покорившей его сердце. Влюблённый Николай делает ей предложение. 15 апреля 1890 года Николай и Эмма обвенчались во Флоренции.

Местом жительства супруги Коншины выбрали Москву, а зимы проводили в Риме. Путешествуют, выступают на сценах оперных театров. Однако Николай Коншин-старший мечтает, чтобы сын продолжал семейный бизнес, а не выступал в опере, и строит ему всяческие козни. Рассказывают, что однажды в Лондоне на концерте присутствовала английская королева, которая очень хотела услышать русского артиста. Но Коншин-старший устроил так, что организаторы назвали сыну другое время выступления и он опоздал на целый час. Разразился грандиозный скандал. Коншин был вынужден покинуть Англию, все контракты с ним расторгли.

Вместе с Эммой он возвращается в Россию, и они начинают выступать в Петербурге. Однако отец Коншина подкупает зрителей, и те освистывают певца. После всех неудач Николай и Эмма уезжают в своё имение Ахлебинино. Николай в отчаянии решает покончить с пением и раз и навсегда запрещает петь своей супруге.

Иностранка в калужском селе

Эмма Мэршон хотя и родилась в Америке, происходила из старинного французского рода. Когда-то, во времена Людовика ХIV её предки бежали из Парижа от преследований властей и обосновались на Американском материке.

Эмма МЭРШОН (Ирина Яковлевна КОНШИНА-РЕУТОВА) была талантливой певицей и настоящей красавицей.

Эмма и её брат Эдвард рано осиротели. Девочке было всего полтора года, когда умерла мать. Начальное образование Эмма получила в Ньютоне (штат Айова), затем окончила духовную семинарию в Окленде, штат Калифорния. С детства она прекрасно пела. И после получения базового образования Эмма едет обучаться вокалу в Париж, а затем — в Лондон. Современники вспоминали: «Эмма была необыкновенно хороша собой, владела несколькими языками и обладала прекрасным голосом — колоратурным меццо-сопрано. Всемирно известные оперные театры наперебой заключали с ней контракты».

Попав после яркой светской жизни в Европе в захолустное калужское имение, куда привёз её муж, Эмма была, мягко говоря, в лёгком шоке.

Крестьяне пели арии

В Ахлебинино молодожёны стали хозяевами кирпичного и конного заводов, где выращивались лошади английской и англо-арабской пород. Скакунов продавали военному ведомству. Цена доходила до 1 500 рублей. Коншин лично участвовал в выставках и скачках и возвращался с призами и наградами.

Жизнь супругов в имении потихоньку налаживается, но тут их ждёт новый удар — умирает первенец Нестор. Эмма переживает сильнейшую депрессию, идёт в храм, принимает православие с именем Ирина. Она много молится, соблюдает все православные обычаи. Через несколько лет у Коншиных рождаются сыновья Николай и Георгий.

Ирина создаёт в Ахлебинино Общество трезвости и библиотеку, школу и приют для детей, собирает вышивальщиц со всей округи (700 женщин из 69 сёл). Их работы, кстати, выполненные по эскизам Ирины, пользовались спросом за границей и приносили хороший доход — больше 4 000 рублей. Известно, что с Коншиной консультировались и при организации Тарусской фабрики художественной вышивки.

Коншина любила детей, частенько угощала крестьянских ребятишек яблоками, пряниками, а зимой — даже мороженой клубникой.

В коншинской школе обучалось 80 учеников, Ирина преподавала церковное и оперное пение. Тем учителям, которые брали на воспитание детей-сирот или детей из бедных семей, предоставлялось бесплатное жильё.

В селе устраивались праздники и концерты, сюда стекался народ со всех окрестностей. Крестьяне распевали арии из опер. За это всем выступающим барыня дарила гостинец: вышивку, игрушку, кулёк конфет и обязательно — молитвенник.

Крестьяне в хозяйке души не чаяли и «стремились записать её в крёстные». Местные жители вспоминали: «Сдохнет корова али телка: придёшь к ней — она даст корову… Не боялась ни холеры, ни тифа — каждую неделю обходила все подряд дома, всех лечила…»

Николай не одобрял такой благотворительности своей супруги и денег ей не давал. Он мечтал о большой усадьбе с парком и террасами, ведущими к Оке, хотел построить 5-этажный дом с двойной круговой колоннадой. Впереди дома, как бы подпирая его, должна быть оранжерея, а по бокам, как крылья, два высоких флигеля для сыновей… Но мечта не сбылась. В 1915 году Коншина нашли мёртвым в его кабинете, с огнестрельной раной. По одной версии — барин был убит собственным лакеем. По другой, он влюбился в молоденькую казачку Наталью Аркадьевну Данько-Федяй, хотел развестись с женой, но не получилось. Тогда Наталья выпила яд в доме знаменитых врачей Боткиных, где гостила, предварительно написав прощальное письмо своему возлюбленному. Девушку спасли, а Коншин, получив её письмо, застрелился, так и не узнав, что Наталья осталась жива.

Полюбила священника

После гибели Николая Ирина вновь вышла замуж за священника Валентина Реутова, который был моложе её на 20 лет. Они познакомились в 1912 году: Ирина пригласила его в качестве учителя для своих сыновей.

После революции семья Реутовых переехала в Калугу. Жили супруги в доме № 30 на Нижней Садовой улице (ныне — Кирова), который не сохранился. Ирина преподавала пение, поставила в Калуге несколько опер и консультировала профессиональных певцов. Известно, что брать у неё уроки приезжала в Калугу известная оперная певица Валерия Барсова.

Умерла Ирина Коншина-Реутова 14 мая 1937 года, похоронили её на Пятницком кладбище. Во время похорон у могилы ученики исполняли реквием Моцарта.

Сыновья Ирины в 1920-х годах уехали в США. Судьба старшего — Николая, скрипача и певца, сложилась в Америке неудачно, а Георгий, по некоторым данным, жил во Флориде и был даже конгрессменом этого штата.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.