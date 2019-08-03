«Виагру» отправят в засолку

Томат «полосатый шоколад».

Участок нашей сегодняшней героини буквально утопает во всевозможных цветах. Это и петунии, и розы, и гортензии, и многие другие растения. А ещё Людмила Прокофьева выращивает в двух теп­лицах томаты, растёт у неё и множество сор­тов клубники, винограда, груш, алычи, яблок.

Посеять пыль

Вазоны с шапками цветов — первое, что замечаешь, зайдя на участок. По-­прежнему на пике моды у цветоводов — петуния. Но если раньше они довольствовались просто яркими расцветками, то теперь им интересны растения, на соцветиях которых есть полоски и крапинки.

Пятнистая петуния растёт и у Людмилы Прокофьевой.

— Дочь в прошлом году купила готовое растение, с него собрали семена, посеяли, но только один цветок из всех получился точь-­в-точь, как материнский, — рассказывает садовод-­любитель. — Попробуем теперь с него собрать смена. Раз сорт повторился однажды, то, может быть, и в следующий раз будет то же самое.

Людмила ПРОКОФЬЕВА.

Посев петунии семенами — тяжёлый труд. Мало того, что они мелкие, как пыль, так ещё и обладают туго­всхожестью. Но даже если садоводу повезёт и семена взойдут, одно неверное движение — и вся рассада погибнет.

— Очень важен ранний посев семян. Чтобы они взошли, посев должен быть поверхностный, — делится секретами посадки Людмила. — Для выращивания петунии подходят небольшие ёмкости, я беру пластиковую подложку из-­под котлет. Семена вообще нельзя заглублять: посея­ла, побрызгала на них из пульверизатора и поставила плошку в пакет. Пакет нужно плотно завязать. В таком виде растения находятся долго. Я не развязываю пакет, пока настоящие листья не появятся. Часто бывало: как только откроешь пакет, так растения сразу гибнут. Петуния очень чувствительна к переменам. Поэтому сначала я прокалываю пакет, затем аккуратно, по чуть-­чуть его раскрываю. А когда уже полностью освобождаю от пакета рассаду и ставлю растения на подоконник, то занавешиваю окно «Спанбондом». Обжигающее солнце петунии вредно.

На участке выставлено много горшков с гортензией. Каждый цветок — новый сорт.

— Как только отцветает гортензия, я её обрезаю. Горшки заношу в теплицу, укладываю, укрываю в несколько слоёв «Спанбондом», чтобы растениям было потеплее, — рассказывает цветовод. — Ту гортензию, что высажена на участке, также обрезаю, нагибаю, а укрываю не только «Спанбондом», но и сверху бросаю плёнку. Гортензия «боится» возвратных заморозков. Если растение весной открыть рано, оно подмёрзнет.

А вот розы Людмила на зиму вообще не укрывает, лишь обрезает и присыпает хвой­ным опадом.

Сейчас на участке отцветает целая поляна лилий.

— Сначала здесь росли тюльпаны и нарциссы, теперь эти растения «спать легли», зато поднялись лилии и георгины. К сожалению, из-­за сырости на лилиях появился ботритис.

Ботритис (серая гниль) считается одним из самых опасных грибковых заболеваний. При его появлении растения опрыскивают противогрибковыми препаратами. В данном случае в этом нет никакого смысла — лилии практически отцвели. Но есть опасность, что грибок посеется на луковицах. Поэтому их лучше выкопать и обработать противогрибковыми препаратами.

Тыква растёт на компостной куче.

Помидорный рай

Мы покидаем цветочное царство и переходим к овощам. Томатов у Людмилы посажено невероятное множество. Мало того, что они «сидят» в двух теплицах, так часть растений высажена в открытый грунт.

Садовод выращивает и сорта, и гибриды. Она отмечает, что сорта ароматнее и вкуснее, их вся семья употребляет в свежем виде. А гибриды более мелкие, имеют стандартные размеры и ровные формы. Поэтому прекрасно подходят для засолки.

Чтобы томаты не болели, им необходимо проветривание. Но холодным и дождливым летом этого, увы, недостаточно. Томаты запросто могут заболеть фитофторозом.

— Поэтому я обрабатываю их препаратом «Хом». После его применения плоды 5 дней нельзя есть. А подкармливаю я их препаратом «Сударушка».

Томаты уже вовсю плодоносят.

— Каждый сорт у меня подписан. Здесь растут крупные томаты: «сиреневое озеро», «розовый мёд», «бабушки виней», «полосатый шоколад», «вельможа», — перечисляет сорта Людмила. — А в этой теплице — гибриды, они помельче, вот «ваше величество» — жёлтеньким сердечком будут, а это томаты «виагра». Здесь растёт низенький томат, который даже подвязать невозможно, — «монгольский карлик».

«Монгольский карлик» хорошо растёт даже холодным летом.

— Гибриды томатов живут в одной теп­лице с баклажанами и перцами. У них идентичные условия для выращивания, а вот у огурцов — совсем другие условия должны быть, поэтому они растут отдельно, — рассказывает садовод.

Сладкие огурцы

— Сейчас у меня начался новый посев огурцов. Первые, самые ранние, растения скоро перестанут плодоносить. Я их уберу, промою теплицу с йодом и высажу молодые растения. Огурцы любят навоз, перегной.

Несколько грядок отведено под пепино — дынную грушу, или, как его ещё называют, сладкий огурец.

— Мне пепино очень нравится. Едим его в сыром виде. Лежит хорошо. Только поздно завязывается. Этому растению нужен короткий день. Надо его так высадить, чтобы в мае уже начали завязываться плоды. А у меня в мае пепино ещё не цвёл. Я поздно посеяла его.

Виноград под укрытием

У Людмилы много сор­тов винограда, причём все они укрывные.

— Перед укрытием виноград сильно обрезаю — убираю 90% прироста. Потом кладу лозу на доски. Основание растения засыпаю ёлочным опадом. Только потом накрываю. Раньше укрывала «Спанбондом», а сверху — плёнкой. А потом нашла паро­изоляцию, она осталась от ремонта. Оказалась, что это такая классная и нужная вещь! Сейчас ею накрываю. Виноград под ней стоит сухой.

На участке много клубники. Отдельно высажены молодые растения. Чтобы трава не забивала клубнику, растёт она на чёрной плёнке.

— Попробовала таким образом выращивать — понравилось. Наверное, теперь везде так сделаю. Клубнику на одном месте я выращиваю три года — и всё. На 4 год ягода никудышная — мелкая. У меня есть сорта клубники, с которыми я никогда не расстанусь, например, «кубанский великан». Этот сорт я уже лет 20 выращиваю. А ещё мне нравятся сорта «машенька», «маршал», «кимберли», «сирия». Очень сладкие плоды у «венди», но она, увы, цепляет клеща. Неплохой сорт «викода». Из ранних сортов могу отметить «ольвию», «каму», «эльсанто». Дают хорошие, вкусные ягоды, но они буквально горят на солнце.

Урожай яблок в этом году будет богатый.

Кислота — друг голубики

У Людмилы довольно большой сад. В этом году под тяжестью плодов гнутся ветки яблони, алычи. Будет и много орехов.

— Вот на этой груше привито 5 сортов: «лада», «память жегалова», «лира», «есенинская», «нарядная ефимова», — показывает садовод молоденькое дерево, под каждой веткой которого стоят подпорки.

Растёт в саду и голубика.

— Выращивать её непросто. Видите, листья белые — растениям не хватает кислоты. Небольшой урожай был. На поздних сортах ягоды только начинают зреть. Вообще, чтобы голубику посадить, нужно вырыть большую яму, застелить дно плёнкой, в плёнке предварительно сделать отверстия. Яму засыпают торфом вперемешку с опилками и иголками. Я же посадила растения в опилки с землёй. А ещё голубику подкармливают сульфатом ам­мония: два раза весной и в середине июня. Ни в коем случае нельзя под растения вносить золу или перегной.

15 сортов

Заканчивается участок посадками картофеля. По размеру растений, цвету листьев и цветов видно, что здесь посажено несколько сортов.

— У меня нет возможности регулярно вносить под картофель удоб­рения. Навоза на все растения не напасёшься. Поэтому я высаживаю 15 сортов. Ни один так другой даст неплохой урожай. Здесь у меня рас­тёт «голубизна». Хороший сорт. Клубни развариваются в пюрешку в момент, не успеваешь уследить. Лет 15 выращивала я сорт «белорусская-2». Очень ранний, урожайный. Но постепенно стал вырождаться. Нельзя сажать один и тот же сорт из года в год. Долго искала я «сарпо мира». Не смогла найти клубни, пришлось в Москве взять семена. Выращивала из них рассаду. А уже потом рассаду высаживала на участок. Сорт оказался вкусным. В описаниях сорта указано, что клубни должны быть розовыми, мякоть — белой. А у меня клубни выросли и белые, и розовые, и красные. Посмотрим, как этот сорт проявит себя в дальнейшем.

Пока мы осматриваем участок, Людмила отмечает, какие растения надо подкормить, обрезать, где грядку прополоть.

— С утра до вечера копаюсь на участке. Чтобы всё успеть, приходится летать, как самолёт.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.