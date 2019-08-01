Первыми в космос полетели Дезик и Цыган

Дезик и Цыган.

В Музее истории космонавтики в Калуге на днях рассказали о биологических экспериментах.

22 июля 1951 года в 4 утра на полигоне Капустин Яр геофизическая ракета с собаками Дезиком и Цыганом поднялась на высоту 87 км 700 м.

Вот как об этом вспоминает один из основоположников космической биологии и медицины профессор Владимир Яздовский: «Раннее утро 22 июля 1951 года. Солнце ещё не взошло. Дезик и Цыган накормлены лёгкими, но калорийными продуктами: тушёным мясом, хлебом, молоком. Они свободно чувствуют себя в одежде, оснащённой датчиками. Регистрируется частота их пульса и дыхания. Животные ведут себя спокойно. Молодцы Дезик и Цыган, не зря целый год тренировались!.. Не удержался я: перед тем как закрыть крышку, поласкал собак и, будто они могли понять, пожелал им вернуться с победой. Доложил Королёву, что всё в порядке. Он молча обнял меня и предложил всем пройти в блиндаж. До пус­ка 20 минут. За семь минут до появления над горизонтом солнечного диска включается двигатель ракеты, она окутывается морем огня и дыма и, наконец, отрывается от пускового стола. И вот уже маленькой звездочкой мчится в лучах восходящего солнца, несёт в неизвестные дали наших питомцев. Что ждёт их там? Я почему-­то был уверен в успехе…»

Капустин Яр, 1951 год. Место приземления Дезика и Цыгана. Третий справа — С. КОРОЛЁВ (держит шляпу). Слева от него — ЯЗДОВСКИЙ, затем — врачи ПОПОВ и СЕРЯПИН. Справа от Королёва — академик БЛАГОНРАВОВ.

Кабина для размещения собак. Она предназначалась для изучения системы кровообращения и сердца в условиях невесомости и повышенной радиации.

Когда сработало отключение двигателей, головная часть с животными отделилась, и через 15 минут парашют плавно опустил кабину на землю. Королёв и учёные переживают, волнуются. Один из академиков скептически замечает: «Вряд ли выдержат». Все присутствующие на космодроме бросаются к месту приземления, первые счастливчики заглядывают в иллюминатор и раздаются крики: «Живые, живые!» Обе собаки по всем показателям чувствовали себя хорошо. Дезик и Цыган благополучно перенесли перегрузки и невесомость, радостно бегали, прыгали и лас­кались к своим экспериментаторам. Только Цыган получил незначительную травму при приземлении: оцарапал кожу на животе и больше не участвовал в полётах. Цыгана забрал к себе домой один из исследователей, академик Благонравов. А Дезика потом отправили в полёт ещё раз, тогда парашют не раскрылся, и он погиб.

Журнал тренировок собак, 1956 год.

Собаки жили у академиков

— Королёв еще в 1932 году задумался над полётом человека в космос и хотел, чтобы биологическими и медицинскими вопросами занимался кто-­то из специалистов. Но осуществить свой замысел смог только после вой­ны, когда в 1947 году восстановили военный институт. Королёв обратился к Туполеву, мнение которого было для него всегда важно, и тот посоветовал ему Владимира Яздовского, который в то время работал в испытательном институте авиационной медицины Министерства обороны, — рассказывает руководитель лаборатории клинической иммунологии и тканевого типирования НИКИ им. М. Ф. Владимирского Виктор ЯЗДОВСКИЙ, сын профессора Владимира Яздовского. — Глубокой осенью 1948 года Королёв позвонил Яздовскому с предложением встретиться. На встрече рассказал, что есть ракеты, способные поднять груз более 500 кг на высоту 100 км. Яздовский сомневался. Тогда Королёв стал его уговаривать, даже подключил министра обороны СССР маршала Василевского. И начались исследования. Работали втроём: Яздовский, Попов и Серякин. Для полёта были выбраны собаки, обычные бездомные дворняжки не более 6 кг весом, в возрасте от 2 до 6 лет и не выше 35 см. Почему собаки? К тому времени они были уже достаточно изучены профессором Павловым, эти животные хорошо поддаются дрессировке, быстро привыкают к необычным условиям кабины, неприхотливы в еде и более спокойны, в отличие от обезьян. Первый полёт состоялся в июле 1951 года, когда полетели собачки Дезик и Цыган. Но ракета была геофизическая. Она «запрыгивала» в космос и возвращалась назад. Спутники — совсем другое дело.

Некоторые собачки до или после полёта жили дома у исследователей. У нас, помню, жила собачка, которая потом летала в космос. Мы с сестрой были маленькими, привязывали к собачке санки и катались.

Один из вариантов моделирования невесомости.

Случались и курьёзы: одна собачка сбежала буквально на пути к космодрому. А улетать надо было строго по графику. Тогда срочно на улице нашли дворняжку, щенка, и посадили в корабль, назвав его Зиб (замена исчезнувшему Бобику).

Интересный случай, о котором редко упоминают, произошёл 22 декабря 1960 года. Тогда проходили тренировки перед полётом человека, и был один неудачный пуск. Не сработала система, которая командует третьей ступенью, и отсек вместе с собачками в тайге упал в снег. Все думали, что собаки Шутка и Комета (Жулька и Альфа) погибли. Но Королёв настаивал: «Давайте, ищите!» Их нашли только 25 декабря, они оказались живы. Скафандр и обивка их спасли. Шутка (Жулька) потом долго жила у академика Олега Газенко, который занимался космической медициной.

Черепашки слетали на Луну

Запуски на геофизических ракетах делились на три этапа. Сначала высоты доходили до 100 км, невесомость продолжалась 5 минут, потом сконструировали скафандр, собак поднимали до 110 км, а на третьем этапе — до 212–450 км, где невесомость составляла уже 6 минут. Затем начались запуски на спутниках.

3 ноября 1957 года был произведён запуск второго космического спутника, на борту которого находилась собака Лайка. Возвращение на Землю не предусмат­ривалось. Но этот полёт доказал, что живой организм может находиться в космосе в условиях невесомости. А 9 августа 1960 года на околоземную орбиту запустили Белку и Стрелку. Кстати, интересно, что всех собак перед полётом переименовывали. Так, Белку и Стрелку изначально звали Вильна и Сильва. В их аппарате была установлена телевизионная система, которая показывала всё, что происходило с собаками в космосе. Через сутки Белка и Стрелка вернулись домой. Это был первый в мире успешный долговременный орбитальный полёт.

Дневник Газенко, в котором велись записи об изучении собак Вильны и Сильвы (Белка и Стрелка).

После собак в космосе побывали и другие представители животного мира: обезьяны, сухопутные черепахи, кошка, кролик, лягушки, грызуны, перепёлки, тритоны… Черепахи, кстати, были первыми, совершившими 15 сентября 1968 года облёт Луны. Они провели в космосе 7 дней.

Выставка «Космические первопроходцы» будет работать до 5 сентября.

Первые космонавты Дезик и Цыган вернулись на Землю живыми.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.