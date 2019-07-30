Обзор недели: поиски «грибного» партнёра и 20-летие памятника

В среду, 31 июля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».
Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе главному редактору сайта www.kp40.ru Владимиру ИВКИНУ.
— Скоро отпуск, так что, несмотря на цейтнот, который сложился в последние дни, голова постепенно переключается. Обычно летом мы предпочитаем исключительно пляжный отдых, но в этом году решили совместить ничегонеделание на морском побережье с осмотром достопримечательностей и выбрали местом летнего расслабона итальянский Римини. Это курортный город-музей на Адриатике. Помимо купания и валяния под солнцем планируем ознакомиться с Болоньей, Сан-Марино и, быть может, ещё раз посетить Флоренцию. Ноги, узнав о наших планах, замолили о пощаде. Но кто их будет слушать?
— С большим интересом прочитал на одном из федеральных сайтов цикл статей об осуждении на длительные сроки членов так называемой банды Емели. Доказано, что эти брянские беспредельщики, подмявшие под себя и Смоленщину, убили больше 60 человек (а скорее всего, в разы больше) и пытались взять под контроль Калужскую область. Было приятно узнать, что их вывели на чистую воду и посадили исключительно благодаря работе калужских следователей.
— Ну и главная печалька недели — в лесах валом валят грибы, калужане в соцсетях активно делятся снимками с трофеями, охают-ахают и восхищаются урожаем, а наш фотоконкурс на эту тему всё не запускается и не запускается. Потому что никак не можем найти партнёра, который согласился бы предоставить призы победителям. Рекламодатели почему-то в упор не хотят видеть своё счастье в том позитиве, который обязательно получит их бренд от спонсирования этого конкурса. Или, быть может, всё дело в том, что самые смекалистые из них уже рванули в отпуск? Счастливчики…
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
Открытие памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне
Один из авторов скульптуры - Валентин Белов - скончался летом 2018-го года на 91-м году жизни.
Торжественная церемония состоялась на площади Победы 2 августа 1999 года.
Памятник изготовил скульптор Дмитрий Белов в соавторстве со своим отцом Валентином Беловым.
Создание мемориала началось в 1996 году по инициативе общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Место установки памятника подбиралось с умом. Будущий мемориал должен был создать единый архитектурный ансамбль вместе с храмом Космы и Дамиана, заполнив пустующий в тот момент сквер, который называется «Бульвар Победы».
Градостроительному совету города авторы представили несколько вариантов макета памятника. Остановились на варианте, где в центре мемориала расположена фигура десантника с автоматом в опущенной руке.
Воин-интернационалист возвышается на пьедестале из необработанного бетонного блока, украшенного барельефами по периметру. Название — на отшлифованном фасаде.
Мощный силуэт воина выделяется на фоне декоративной арки. Именно она соединяет монумент с храмом невидимой осью, создавая таким образом целостную композицию с ним.
По задумке авторов, вся композиция символизирует воина, стоящего на страже Российской государственности.
Скульптор воссоздал автомат, экипировку — вещи для этого принесли ему участники боевых действий.
В итоге памятник получился по-настоящему монументальным, это единая пластическая композиция с определённым, чётким силуэтом.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью известны вам? Пишите в комментариях!
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