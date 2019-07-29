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Презентация книги «Крымский мост. Роман-путешествие» пройдёт в Калуге

29.07.2019 16:55 1 296 Дмитрий Ивьев
Презентация книги «Крымский мост. Роман-путешествие» пройдёт в Калуге

Во вторник, 30 июля, в городской библиотеке имени Некрасова в Калуге (ул. Никитина, 81а) состоится презентация книги Александра ЛАПИНА «Крымский мост. Роман-путешествие». Начало – в 14:00.

Александр Лапин писал книгу в течение 22 месяцев, и, как он сам признался, это был очень кропотливый труд.

- Эта книга вовсе не о строительстве Крымского моста, как может показаться из-за названия. Для меня Крымский мост – это символ, воплощённый в реальности образ пути над бездной, который необходимо пройти, чтобы понять, кто ты и в чём твоё предназначение, - рассказал сам автор.

Александр Алексеевич Лапин – русский писатель, публицист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса», член Союза писателей России, лауреат международной литературной премии имени Валентина Пикуля.

Прошёл путь от журналиста до заместителя генерального директора газеты «Комсомольская правда». Под его руководством была создана региональная сеть «Комсомольской правды».

Наиболее широкую известность писателю принесли его романы «Святые грешники» и «Русский крест».


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество александр лапин
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