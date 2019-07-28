Как защитить виноград дождливым летом

Июль доставил много хлопот садоводам и огородникам. Из-за погоды появилось множество грибковых заболеваний. Если профилактические меры по защите растений не предпринимать, можно вообще остаться без урожая.

Калужский виноградарь Вячеслав ЧИБИСОВ выращивает 50 сортов винограда и знает, как защитить эту культуру от сюрпризов погоды.

Травяные настои

— Я совершенно не пользуюсь химическими препаратами, — подчёркивает Вячеслав Иванович. — Химия, конечно, первое время справляется с болезнью, но ведь и к препаратам грибки привыкают. Приходится их менять или делать более крепкие растворы, как на юге. Из-за таких обработок виноград становится опасным для здоровья. Возьмите тот же турецкий виноград: гроздь хранится чуть ли не годами, лежит и не портится. Она вся напитана химикатами. Лучше, конечно, натуральные средства использовать. Я иногда для профилактики заболеваний настоем травы виноград опрыскиваю. Это в какой-то степени защищает от болезней и в то же время является хорошей подкормкой. В таком настое содержится всё, что необходимо растениям. Можно применять безобидные препараты, например, марганцовку с питьевой содой смешать, добавив несколько капель йода.

А весной и осенью надо обрабатывать виноград железным купоросом. Это делается, перед тем как укладывать лозы на зимовку и когда их поднимают весной на шпалеру. Препарат повышает иммунитет растений.

Также я наблюдаю за состоянием растений. Подозрительные листья обрываю. Много хлопот с лозами, они могут вырастать чуть ли не до 6 метров. Их надо подрезать, прореживать, периодически лишние побеги удалять, но не сильно. Некоторые сорта завязывают много гроздей, поэтому часть надо убрать, тогда остальные будут полноценно питаться и развиваться. А вот пасынки я не всегда успеваю обрезать. Стараюсь лишний раз растения не травмировать.

Под крышей

— Однако, когда неделями идут проливные дожди, обычные способы ухода и защиты уже не могут справляться с заболеваниями. Но есть абсолютно надёжный вариант, как уберечь свой урожай: сделать козырьки над растениями. У меня собраны специальные конструкции, к которым на высоте чуть больше двух метров привинчены листы поликарбоната. Это на 100% сохраняет урожай. Конечно, от земли отскакивает вода и попадает на листья, но это уже не приводит к тяжёлым грибковым заболеваниям. Ведь виноград поражается сверху. Если макушка растений защищена от дождя, то непогода им не страшна.

Существует мнение, что защититься от грибковых заболеваний можно, подобрав устойчивые к болезням сорта.

— Против грибков ни один сорт не устоит. Другое дело, в большей или меньшей степени они будут поражаться болезнями. А так — бесполезно, — считает Чибисов.

Из-за сырости виноград может заразиться грибковыми заболеваниями.

Идеальный уход

По мнению Вячеслава Ивановича, самые лучшие, комфортные условия для винограда можно создать в теплице.

— Это идеальный вариант. Тогда в теплице можно с лёгкостью выращивать шикарные сорта, — считает виноградарь. — Я выращиваю разные сорта: и суперранние, и средние, есть и более-менее поздние. И, как правило, все вызревают. Но растут они у меня не в теплице. Два года назад было самое холодное лето за всю историю метеонаблюдений, тогда некоторые сорта не вызрели. Но в обычное среднее лето все лозы вызревают под открытым небом. Правда, желательно, чтобы виноград рос с южной стороны у стены какого-либо строения, например, забора. В таком месте будет накапливаться тепло. Очень хорошо основание лозы обкладывать камнями. У меня есть один ряд винограда, где вокруг растений утыканы стеклянные бутылки. Благодаря такому нехитрому способу тёплый воздух идёт к корням.

Ещё можно основание винограда укрыть чёрной плёнкой. Такой способ поз­воляет нагревать землю, спасает он и от сорняков . Кстати, сорняки — бич винограда, они отнимают необходимое растениям тепло.

Укрытие лозы

— Поскольку я выращиваю саженцы по своей методике, они приобретают хорошую зимостойкость, хотя все привезены с юга.

К слову, в Ростовской области, на Ставрополье на зиму надо прикрывать лозы сортов «лора», «кодрянка». Но если они возьмут те же сорта из северной зоны, где лоза приспособилась к низким температурам, то их можно выращивать без укрытия. Всё живое приспосабливается.

Но у нас виноград укрывать надо. Я это делаю в конце октября — в ноябре, бывает, что и в начале декабря. Просто накрываю старой плёнкой. Набрасываю её на лозы, которые уже уложены на землю. Снежок выпал — и слава Богу! Они никогда не вымерзнут. Иногда приходилось обрезать виноград в конце ноября, когда шёл хороший снег, так я его вообще ничем не укрывал, даже плёнкой. Просто придавишь лозу кирпичом или доской, и она под снегом спокойно зимует.

Но бывают у нас и бесснежные зимы. Как-то весь декабрь, до самого Нового года, стояли приличные морозы, а снега не было. Тогда на эту плёнку, которая лежит на лозах, набрасываешь любой мусор — ветки, остатки растений, траву или солому — и накрываешь сверху ещё одной плёнкой. Прослойка воздуха есть — растения зимуют нормально.

Виноград — такая культура, которая в нашей зоне требует хорошего ухода. Без него урожай не соберёшь.

Эта статья была опубликована в №30 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.