«Погибает 600 собак»: калужане просят спасти животных

Недавно в соцсетях стали появляется сообщения о том, что в приюте «Душа бродяги» в Калуге могут погибнуть животные. Эту тему подняли жители улиц Георгия Амелина и Братьев Луканиных в среду, 24 июля, на встрече с городским головой.
- Это очень большая проблема, прошу вашей помощи. На Силикатном приют есть. Практически погибает 600 собак. Света нет, корма нет, - обратилась к городскому голове одна из присутствующих.
- А мы помогаем, мы их сейчас переселяем. Мы даже дорогу им делаем, деревья вырубаем. Недалеко от окружной дороги нашли им участок, отсыпали дорогу. Они будут приезжать оттуда, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.
- Сейчас им всё отключили, не могут собакам приготовить кушать, - продолжала перечислять беды приюта женщина.
- Отключили электричество? За что, за неуплату? – спросил Разумовский.
- Да.
- Давайте, пока они не переехали, чтобы у них нормальные условия были, - дал поручения своим подчинённым городской голова Калуги.
К слову, наше издание предлагало приюту рассказать об их проблемах. Но нам представители ответили, что со СМИ общаться не готовы.
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