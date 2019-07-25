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«Погибает 600 собак»: калужане просят спасти животных

25.07.2019 09:20 8 1736 Елена Французова
«Погибает 600 собак»: калужане просят спасти животных

Недавно в соцсетях стали появляется сообщения о том, что в приюте «Душа бродяги» в Калуге могут погибнуть животные. Эту тему подняли жители улиц Георгия Амелина и Братьев Луканиных в среду, 24 июля, на встрече с городским головой.

- Это очень большая проблема, прошу вашей помощи. На Силикатном приют есть. Практически погибает 600 собак. Света нет, корма нет, - обратилась к городскому голове одна из присутствующих.

- А мы помогаем, мы их сейчас переселяем. Мы даже дорогу им делаем, деревья вырубаем. Недалеко от окружной дороги нашли им участок, отсыпали дорогу. Они будут приезжать оттуда, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

- Сейчас им всё отключили, не могут собакам приготовить кушать, - продолжала перечислять беды приюта женщина.

- Отключили электричество? За что, за неуплату? – спросил Разумовский.

- Да.

- Давайте, пока они не переехали, чтобы у них нормальные условия были, - дал поручения своим подчинённым городской голова Калуги.

К слову, наше издание предлагало приюту рассказать об их проблемах. Но нам представители ответили, что со СМИ общаться не готовы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество животные
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