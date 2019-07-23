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Волонтёрство как молодёжная инициатива

23.07.2019 17:10 0 297 Сергей ПЕТРОВ, фото: Законодательное собрание Калужской области
Волонтёрство как молодёжная инициатива

Во вторник 23 июля в Законодательном Собрании региона состоялась встреча членов молодежных парламентов субъектов центральной России. Мероприятие было приурочено к 75-ти летнему юбилею образования Калужской области. Встречу открывал председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин. В своем вступительном слове от отметил, что на протяжении всей истории нашей страны Калужский край неоднократно становился ареной для важнейших событий, будь то Великое стояние на Угре, Малоярославецкое сражений 1812 года или кровопролитные битвы Великой Отечественной:

- В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы. У вас есть возможность отметить эту великую дату так, чтобы она осталась в памяти, в первую очередь, молодого поколения, - продолжил он. - Праздник Великой Победы всех нас объединяет, и мы должны дальше передавать эту память.

Говоря о добровольческом движении, Бабурин подчеркнул, что «волонтерство – это порыв души», и любая деятельность в этом направлении достойна уважения.

Затем слово взял начальник управления молодежной политики министерства образования Калужской области Михаил Артамонов. По его словам, сегодня в нашем регионе насчитывается около 12000 волонтеров, а также действует Межведомственный совет по развитию добровольчества.

Своим опытом в этом направлении поделились и представители региональных молодежных парламентов.

Так, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов сосредоточился на мерах поддержки добровольцев. Например, в его родной тульской области для занятых в волонтерских программах молодых людей существуют льготы при поступлении в ВУЗы и при дальнейшем трудоустройстве. Однако важно не допустить, чтобы стимулирование данной деятельности превращалось в заработную плату, ведь тогда исчезнет весь смысл добровольческого движения.

В Смоленской области, по словам председателя местного молодежного парламента Валерия Плотавского, разработана персональная карта добровольца. Она дает право льготного посещения объектов культуры, участия в образовательных и спортивных программах.

Интерес вызвал и пример Брянской области, где успешно реализуется программа «Закон и порядок», работающая с подростками из неблагополучных семей.

Первый зампредседателя Рязанского молодежного парламента Любовь Объедкова не только рассказала о работе комиссии по поддержке добровольчества, но и поделилась впечатлениями от организации встречи:

- Нам очень понравился формат этого мероприятия. Благодаря такому совместному заседанию мы действительно поняли, что наши регионы в сфере добровольчества «смотрят в одну сторону». И, что, конечно же, такой положительный опыт обмена даст толчок для развития данного направления. Нам бы хотелось, чтобы подобные встречи проходили бы как можно чаще. Еще хотелось бы отметить, что очень приятное впечатление на нас произвел ваш центральный парк. Это, наверное, визитная карточка, которая встречает всех гостей города так приветливо. Даже несмотря на хмурую погоду настроение очень хорошее.

Встреча завершилась подписанием договора о сотрудничестве молодежных парламентов Калужской и Владимирской областей.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: Законодательное собрание Калужской области
Тэги: общество законодательное собрание
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