Как социализируют людей с ментальными расстройствами

«Слепой поводырь»

— На сегодняшнем занятии мы поговорим о взаимопонимании. Захар, как ты думаешь, что это такое? — спрашивает модератор группы психолог Василий БАХОЛДИН.

— Это когда один человек понимает другого, — немного стесняясь, отвечает Захар, высокий, улыбчивый парень лет 18.

— Как ты думаешь, важно, чтобы другой человек правильно понимал твои слова?

— Важно, да.

— Если ты хочешь, чтобы я что-­то сделал, ты должен донести свои мысли так, чтобы я это правильно понял и исполнил, — объясняет Василий Бахолдин. — Сейчас мы с вами поиграем в игру «Слепой поводырь». Она учит именно этому.

«Поводырём» становится Захар, один из его товарищей по группе — Артём — «слепым», ему завязывают глаза платком. Задача Захара — помочь Артёму перейти из одного конца комнаты в другой так, чтобы тот не столкнулся с препятствиями — стульями.

— Сделай два шага влево, — руководит Захар, внимательно наблюдая за товарищем. — Теперь иди прямо. Два шага. Небольших.

«Поводыря» тренинг учит заботе и вниманию к другому человеку. Для «слепого» это упражнение на доверие к окружающему миру.

«Ментал NEW»

Оглядываю комнату для занятий. В глаза бросается конструкция, напоминающая вешалку. На ней — круглые деревянные бирочки. С одной стороны написаны имена: «Таня», «Сергей», «Костя». С другой — цифры, они обозначают день рождения обладателя бирки. Всего 11 кружочков — по количеству участников группы. На «вешалке» надпись: «Клуб Ментал NEW».

В центре абилитации и социальной реабилитации «Попутный ветер» он появился в феврале этого года и стал частью большого проекта по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Программа реализуется второй год за счёт средств Фонда президентских грантов. В 2018-м её участниками стали 80 девочек и мальчиков в возрасте от двух с половиной до 17 лет. Для каждого ребёнка была выстроена индивидуальная программа адаптации. С детьми занимались опытные логопеды-­дефектологи, психологи, арт-­терапевты, ребят учили шить и готовить, а ещё водили их на различные экскурсии, потому что самое главное для них — социализация.

В этом году участниками проекта стали не только дети, но и условно взрослые — юноши и девушки в возрасте от 18 до 24 лет, имеющие ментальные нарушения развития.

— Мы обратили внимание именно на эту возрастную категорию, потому что она мало охвачена программами реабилитации и слабо адаптирована в обществе, — говорит руководитель центра «Попутный ветер» Екатерина КАРАТАЕВА.

Многие из этих ребят ходили к нам до 18 лет. Планку совершеннолетия они перешагнули, но потребность в занятиях осталась, только в несколько другой форме, более приближённой к реальной жизни: сходить в магазин, купить продукты, доехать до нужного места на общественном транспорте, снять деньги в банкомате. Многие этого не умеют. Неспециалисту привить эти навыки сложно. У нас есть мальчик, он очень хорошо считает, учится в школе на 4 и 5. Но вот отсчитать нужную сумму за проезд ему сложно — отдаёт денег в два раза больше, чем нужно. На занятиях мы такие ситуации разбираем, объясняем ребятам, как делать правильно.

Развести костёр, испечь торт

— Каждое наше занятие не похоже на предыдущее, — говорит второй модератор группы социальный педагог Татьяна ХЛОПЧУР. — На кулинарии ребята учатся готовить различные блюда, а также пользоваться ножами, вилками, сервировать стол, убирать за собой. Учим их перемещаться по городу. Некоторым бывает трудно сориентироваться, потому что они привыкли всюду ездить с родителями.

— Обязательный блок — формирование навыков финансовой компетенции, — добавляет Василий Бахолдин. — Например, перед занятием по кулинарии мы вместе с ребятами идём в магазин, и там они сами покупают все необходимые продукты.

Мои новые знакомые увлечённо рассказывают, как ездили на мастер-­класс, на котором научились делать настоящие электросветильники. Как ходили в поход в лес, складывали костёр и жарили шашлыки. Как побывали на экскурсии в Музее изобразительных искусств, а потом лепили фигурки из художественного пластилина. Всё то, что каждому из нас кажется простым и обыденным, для них — невероятное открытие и приключение.

— Мне нравится сюда приходить, потому что здесь мы учимся чему-­то новому, — рассказывает Захар. — Я научился разводить костёр, пользоваться шуруповёртом, дрелью. Лобзик в первый раз взял в руки тоже здесь.

— Мне тоже тут нравится. Особенно занятия, где можно пошутить, что-­то придумать или изобразить, — рассказывает Артём. — Я здесь научился готовить горячие бутерброды. И ещё окрошку на кефире и квасе.

Артём — самый общительный и жизнерадостный участник клуба «Ментал NEW». Вспоминаю, как мы играли в ещё одну психологическую игру: ведущий называет признак — игроки, для которых он является общим, должны поменяться местами.

— Это упражнение помогает находить друг в друге что-­то объединяющее, — объясняет Василий Бахолдин. — На самом деле это трудно.

Одна за другой звучат команды: «Меняются местами те, на ком сегодня надеты штаны. А теперь те, у кого голубые глаза».

Когда очередь доходит до Артёма, он говорит:

— Пересаживаются те, кто каждый день радуется и минимум три раза говорит: «Ура!»

Все остаются на своих местах, а Артём удивляется:

— Что, никто не радуется каждый день и не говорит: «Ура»?

«Если гранта не будет, то что тогда будет?»

— Благодаря этим занятиям ребята становятся более открытыми, общительными, начинают улыбаться, шутить, — говорят специалисты «Попутного ветра». — Они стали друг другу помогать! Когда видят, что у кого-­то что-­то не получается, тут же подходят, предлагают помощь.

— Программа рассчитана на 11 месяцев. Когда она закончится, что будет дальше? Планируете подавать заявку на третий грант? — интересуюсь я у Екатерины Каратаевой.

Рядом тут же вырастает Артём.

— А третий грант будет? — спрашивает он, заглядывая Екатерине в глаза. — Если гранта не будет, то что тогда будет?

Ответа на этот вопрос пока нет.

— Подавать заявку в третий раз мы не будем, — говорит Екатерина. — У Фонда президентских грантов такая позиция: если он дважды поддержал программу и видит, что она востребована, то обращает на это внимание региональных властей и просит поддержать проект. В министерстве труда и социальной защиты нам сказали: пишите программу. Мы работаем над этим. Надеемся, министерство нас поддержит. Делать наши услуги платными не хотелось бы. Многие родители и так измотаны различными реабилитациями, поездками на лечение в другие регионы, всё это стоит больших денег.

Не закрывай глаза

Сейчас в России около 4,5% детей относится к категории лиц с ограниченными возможностями. По прог­нозам экспертов, со временем эта цифра будет увеличиваться. Вместе с тем в нашей стране идёт тенденция к расформированию психоневрологических интернатов с дальнейшей инклюзией людей с ОВЗ в обычную жизнь. С одной стороны, это правильно: инвалиды не могут всю жизнь жить за каменной стеной и колючей проволокой, а общество должно наконец перестать делать вид, что таких людей не существует.

— Когда мы выходим куда-­то группой, реакция окружающих бывает иногда до такой степени некорректной, что становится стыдно, — говорит Екатерина. — Причём наиболее негативно обычно реагируют люди среднего и пожилого возраста: от 50 лет и старше.

Чтобы социализация инвалидов проходила более мягко, нужны грамотные специалисты, которые помогут им в этом. А значит, потребность в проектах, которые реализует центр «Попутный ветер», будет расти.

… Делаем финальное упражнение: нужно с помощью мимики и жестов показать такие чувства, как любовь, радость, равнодушие, злость. Лучше всех это получается у Артёма. Потом мы пьём чай, общаемся, на прощание говорим друг другу тёплые слова. Произношу их легко и искренне, хотя в начале знакомства с ребятами испытывала некоторую неловкость: я росла в то самое время, когда на людей с ОВЗ смотрели мельком, а общаться с ними было не принято. По дороге в редакцию ловлю себя на мысли, что столько, сколько этим утром, не улыбалась уже очень давно. Даю себе слово: ежедневно находить хотя бы маленькие поводы для радости и минимум один раз говорить: «Ура!»

Специалисты центра «Попутный ветер» учат своих подопечных не только общению, но и простейшим бытовым навыкам. Например, как почистить картошку, накрыть стол, помыть посуду.

«Вешалка» с бирочками, на которых написаны имена участников клуба и даты их рождения. Именинников обязательно поздравляют и дарят им подарки.

Игра «Слепой поводырь». Учит правильно доносить свои мысли и слова.

Самое вкусное блюдо то, которое приготовил сам!

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