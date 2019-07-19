Средняя зарплата в июне выросла до 41 600 рублей

В июне 2019 года средняя начисленная зарплата в Калужской области составила 41 600 рублей. Это на 3,1% больше, чем в предыдущем месяце, сообщили в Калугастате. Отметим, что отдельная информация по зарплате в областном центре в последние месяцы не публикуется.
Оборот розничной торговли в июне вырос на 1,2%. Количество зарегистрированных безработных увеличилось на 1%.
Уважаемые читатели, а как в последнее время изменились ваши доходы? Расскажите в комментариях!
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